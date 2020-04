La Récap'Actu Move-On Magazine du 1er trimestre 2020

Une nouvelle rubrique / Danse / apparaît dans le thème Culture

On vous fait le point sur l'actualité Move-On Magazine !Tout d'abord,Voici des changements et évolutions afin de simplifier vos recherches et mettre en avant certains contenus. Vous pourrez le voir dans notre rubrique principale Actualité Découvrez des valeurs et un art de vivre dans nos actu' Lifestyle autour des sorties et des rendez-vous avec les nouvelles rubriques / Lifestyle regroupent nos articles pour une mise en avant et une recherche plus intuitive / Dossier Interview Et pour finir,Une mise en avant d'une façon de vivre dans l'excellence (excellence Lifestyle) avec le hashtag #luxe , et une mise en avant destinée aux plus jeunes avec le hastag #jeunesse De part toutes ces nouveautés de navigation, nous en avons profité également pour une mise à jour de nos pages Concept Visiteur du site et Annonceurs