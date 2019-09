La CPME Haute-Savoie réussit sa rentrée à Rochexpo

Dans la salle de conférences se tenait ensuite une table ronde autour des connexions possibles entre le monde du sport et celui de l’entreprise. André Falcomata conversait avec Alain Bernard, Nantenin Keita, Marie Marchand Arvier Jay, Vincent Jay, Marie Bochet qui représentent à eux cinq plus de cent médailles glanées aux JO, en championnat ou coupe du monde, en championnat d’Europe.

Voici quelques très courts extraits de ces échanges rendus possibles grâce à la complicité de « Double Mixte » qui oeuvre à la reconversion des athlètes de haut niveau.



Vincent Jay_ Être jeune athlète demande beaucoup de sacrifices. On voit par, exemple, les copains sortir, aller en boîte alors qu’on se consacre aux entrainements, mais ces sacrifices constituent un investissement qui permet d’accéder plus tard aux podiums et de voir briller le drapeau français.

Marie Bochet _ Nous nous engageons dans nos carrières, dans nos objectifs comme vous chefs d’entreprises. Cet engagement nous permet de nous sentir pleins de vie, c’est pourquoi il faut se donner à 100%.

Même dans les sports individuels, l’entraînement se pratique en équipe. Si les objectifs sont personnels, on les atteint grâce à l’équipe qui nous entoure. Tout comme un chef d’entreprise, on n’est pratiquement jamais seul(e).

Le principe n’est pas seulement d’atteindre un objectif, mais de se fixer celui d’après, de rebondir en permanence.

On construit forcément sur des victoires mais aussi sur des défaites ; les objectifs se redéfinissent en permanence en fonction des résultats.



Vincent _ Marie a raison, et il faut ajouter qu’en équipe de France nous sommes tous amis mais que chacun veut monter sur la plus haute marche. Nous sommes donc amis et concurrents.



Marie Bochet_ Il arrive qu’on n’atteigne pas les objectifs qu’on s’est fixés et il faut alors apprendre à être plus réaliste en fonction de nos moyens, de nos compétences personnelles et de celles de notre équipe pour progresser.



Alain Bernard évoque les périodes de doute qui traversent la carrière de tout athlète et la nécessité de travailler en équipe….



Cette Rentrée des Leaders marque donc une reprise dynamique du monde de l’entreprise en territoire de Savoie.