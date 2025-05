"Partir un jour" : Le retour qui fait battre le cœur… et fredonner les vieux tubes

Synopsis du film Partir un jour

Cécile touche enfin du doigt le rêve qu’elle poursuit depuis des années : ouvrir son propre restaurant gastronomique au cœur de Paris. Chef talentueuse, ambitieuse et déterminée, elle est à deux pas de faire de son projet une réalité. Mais alors que tout semble s’aligner, un coup de téléphone vient tout bouleverser.



Son père, resté dans le village de son enfance, vient d’être victime d’un infarctus. Sans réfléchir, elle met sa vie parisienne entre parenthèses et rentre en urgence dans cette campagne qu’elle avait quittée depuis longtemps. De retour dans ce décor figé dans le temps, entre les ruelles familières et les visages du passé, Cécile doit jongler entre inquiétude, souvenirs et responsabilités familiales.



C’est dans ce contexte troublé qu’elle recroise par hasard, son amour de jeunesse. Leurs regards se croisent, les émotions refont surface, et l’évidence s’impose : certaines blessures ne se referment jamais vraiment, et certains sentiments, malgré les années, n’ont rien perdu de leur intensité. Tiraillée entre sa vie rêvée à Paris et les racines qu’elle croyait avoir coupées, Cécile se retrouve face à elle-même. Et si ce retour inattendu n’était pas une parenthèse, mais le début d’une nouvelle histoire ? Entre choix de cœur et appel de la raison, elle devra décider où se trouve réellement sa place et ce qu’elle est prête à abandonner pour enfin être heureuse.