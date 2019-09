IN DA MOUNTAIN #1CONCERT SECRET / LIEU SECRET

Une expérience



Un voyage inédit. Départ en bus, destination secrète et insolite, un public restreint (100 personnes) , des artistes annéciens talentueux à découvrir sur place…



un concert intimiste dans un cadre enchanteur et onirique. Pour partager cette expérience un concert en live sera retransmis sur internet.



Un dispositif



Un événement à impact positif :

• valorisation du patrimoine local : naturel, culturel, gastronomique et économique

• transport collectif pour tous,

• moyens techniques légers

• production d’énergie autonome : panneaux solaires +

batteries

• dépenses énergétiques réduites



Le programme



14h00 : RDV sur le parking du Brise Glace

14h30 : départ collectif en bus

15h15 : arrivée sur le site secret

15h30/16h30 : concert surprise 1 [electro ambient]

17h/18h : concert surprise 2 [electro organique] – retransmis en live

18h30 : retour collectif en bus

19h15 : arrivée au Brise Glace

21h00 : concert de rentrée au Brise Glace



Les organisateurs

Rêvassons est un collectif de passionné·e·s proposant des événements alliant culture et prise de conscience écologique. Son désir est d’offrir des rendez-vous festifs capables de rassembler en favorisant découvertes et convivialité, tout en impulsant une dynamique de changement des pratiques au quotidien.



Le projet est imaginé avec Alpine Records, maison d’artistes annécienne qui défend avec passion les jeunes artistes locaux et les montagnes qui nous entourent.

Cette expérience musicale outdoor est programmée avec le soutien du Brise-Glace dans le cadre de sa journée de rentrée.



La soirée se continuera dans sa grande salle à Annecy.