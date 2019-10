Marie Martinod, un OVNI sympathique

Marie, vous comptez prendre la place de Florence Foresti ?

Vous n’êtes pas le premier à me dire ça. J’adore Florence Foresti, j’adore faire des blagues mais ça ne s’y prêtait pas trop ce soir. C’était très sérieux et j’ai essayé de tenir mon rang de maîtresse de cérémonie.



Heureusement non car votre humour a été bienvenu. Vous pourriez être styliste lorsque l’on voit la robe que vous portez, coiffeuse, humoriste…

J’ai été tout ça dans des vies antérieures.



Mais vous êtes avant tout très naturelle, aussi bien à l’arrivée de vos courses que sur scène.

Je suis comme ça. Je serais malheureuse si je devais me contraindre et me limiter. Je suis heureuse de travailler chez RMC où j’ai une liberté de ton totale.



Vous avez la même réactivité qu’en course.

J’étais là ce soir pour accompagner le maître de cérémonie et le ping pong a bien fonctionné alors que nous n’avions pas vraiment eu le temps de préparer cette présentation à deux.



Parfois une part d’improvisation a du bon. Vous avez des projets personnels, professionnels ?

Je suis actuellement consultante sportive en radio et en TV. J’aimerais développer un peu plus mes activités dans ces directions qui privilégient le contact humain, j’aime parler…Et je pense beaucoup à faire un one woman show. Je commence à écrire des histoires mais je vais avoir besoin de l’aide de professionnels parce que le passage sur la scène ne s’improvise pas. Je dois aussi travailler la mémorisation à cause de quelques traumatismes crâniens glanés sur les pistes. Retenir un texte est finalement un très bon exercice.