Exposition Anne le Bellec // Maximilien Minsk mairie d’Annecy-le-Vieux

C’est une exposition à trois, Anne, Maximilien et Monsieur Albert.

(Ainsi qu’une interview à deux voix, celle d’Anne et celle de Maximilien, que vous pouvez vous amuser à démêler).

Avec des invité(e)s ! Médée, Méduse… il y a du monde dans les bois.



C’est justement la végétation qui tisse le lien entre vos œuvres, la forêt, au point que les végétaux apparaissent parfois comme des humains et inversement. Il y a une conversation entre les artistes, entre les œuvres et les thèmes.

Promenons-nous dans les bois…



Et que va-t-on y trouver ?

Ce que chacun y cherche. Ce n’est pas à nous de le dire.

Si on prend Albert tout seul, c’est plutôt de la tranquillité, de la poésie et de la légèreté. A côté des muses de Maximilien, il prend une puissance qui le teinte d’érotisme, de tentation, il devient lui aussi un être mythologique.

Albert est l’être serein qui permet de voir ce qui échappe dans l’excitation et dans la frénésie. Son pas pondéré à travers les bois lui donne le temps de découvrir des personnages dans chaque tronc d’arbre, dans chaque feuille ou racine. Ce voisinage avec des muses, des déesses, des monstres révèle un pan de son univers. Cette proximité lui donne une nouvelle couleur.