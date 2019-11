Anne le Bellec dessine, peint, devient Albert, roi, reine…

Le dessin et la peinture sont une passion personnelle mais qui te conduisent à exposer, comme ce weekend au salon ID’D’art. (15/17 novembre. Espace Rencontre. Annecy-le-Vieux)

C’est depuis très longtemps une passion et la quarantaine venant il est essentiel de lui accorder du temps.



C’est donc une activité qui se développe de plus en plus.

Qui prend de plus en plus de temps, de « place » et autour de laquelle je me recentre même aux dépens d’autres activités.

Ma famille est très portée vers les arts…



D’ habitude on se démarque, tu aurais dû faire du sport !

Mon père est musicien, ma mère a une passion pour le tissage, parmi mes oncles et tantes il y a des artistes, des maîtres verriers, des peintres…qui ont travaillé avec des grands comme Chagall. Ce milieu donne un état d’esprit favorable à tout ce qui relève de la culture. J’aimais bien dessiner déjà toute petite et je voyais que ça plaisait autour de moi, qu’on m’y encourageait. Plus tard ma tentative aux Beaux Arts a échoué et j’ai pensé que c’était un échec définitif, même si j’ai été graphiste après des études en arts appliqués à l’école Estienne. J’ai eu de plus en plus de responsabilités, comme cheffe de projets, ce qui m’a éloignée d’autant de ma passion de départ.