Chefs-d'œuvre de la collection Torlonia au Musée du Louvre

L'exposition du Louvre ne se contente pas de présenter ces sculptures comme de simples objets d'art ; elle met également en lumière l'importance des statues dans la culture romaine et l'évolution de leur usage au fil du temps. Dans la Rome antique, les sculptures jouaient un rôle central dans la vie publique et privée. Elles servaient non seulement à embellir les espaces publics et les villas des élites, mais elles avaient aussi une fonction symbolique et rituelle. Les statues étaient érigées pour honorer les dieux, les héros, les ancêtres, ou pour commémorer des événements importants. Elles incarnaient des valeurs telles que la vertu, la force et la sagesse, et contribuaient à diffuser l'image des dirigeants et des personnalités publiques.



L'exposition montre comment l'utilisation des statues a évolué en réponse aux changements politiques, sociaux et culturels de l'Empire romain. À ses débuts, la sculpture romaine était fortement influencée par l'art grec, ce qui se reflète dans les techniques et les styles utilisés. Cependant, au fil des siècles, un style plus typiquement romain a émergé, caractérisé par un réalisme accru et une attention particulière aux détails, en particulier dans la représentation des traits individuels. Ce réalisme visait à capturer non seulement l'apparence physique des sujets, mais aussi leur caractère et leur statut social. Les sculptures romaines devinrent ainsi des outils puissants pour la propagande politique, utilisées pour diffuser l'image des empereurs et des dirigeants dans tout l'Empire.