Par ici la sortie ! Les Expositions Incontournables à Paris

Jusqu'au 2 septembre 2024 à la Cité des Sciences et de l'Industrie Déchets permet de comprendre les enjeux environnementaux liés à la gestion des déchets. L'exposition explore les différentes types de déchets, leurs impacts sur la planète, et les solutions innovantes pour leur réduction et leur recyclage. Les visiteurs découvrent des initiatives écologiques et technologiques pour un avenir durable. C'est une occasion éducative de sensibiliser petits et grands à l'importance du tri et du recyclage.