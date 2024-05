Par ici la sortie ! Les Évènements Incontournables à Venir en France

Le 28 juin 2024 à la salle Horizon Pyrénées à Muret.Encore un concert nostalgique. Cette nouvelle tournée, 10 ans sur ma route, permet de célébrer la carrière solo de Black M qui reprend pour l’occasion ses plus grands hits. Pour ce concert, il conserve une énergie sans faille et met un point d’honneur à partager le plus possible avec son public.