Avec Vincent Poirier entre Angoulême et Sevrier BD

Angoulême 2020 ? Que faut-il en retenir ?

Le Grand Prix d’Angoulême qui est décerné chaque année pour une carrière. Il récompense un auteur qui a été une référence et une inspiration pour la corporation et il est décerné par des auteurs qui votent le plus librement possible, sans pré-liste établie. Le second tour du vote se joue autour des trois auteurs qui ont réuni le plus de voix au premier. Il y avait pour la 3ème année consécutive Chris Ware qui réalise de la « BD objet », très conceptuelle et graphique. Emmanuel Guibert lui aussi revenait d’année en année : il a été couronné en 2020.



C’est un prix décerné à la constance.

À la cohérence, à la légitimité et à la pérennité. Je suis très heureux qu’Emmanuel l’ait emporté, même si c’est face à Catherine Meurisse. Emmanuel Guibert, on le connaît avec Ariol, pour les plus jeunes mais aussi pour une production très plurielle avec le Photographe, la Guerre d’Alan, la Fille du Professeur.. Il était l’invité d’honneur de Sevrier BD il y a deux ans avec son acolyte Marc Boutavant. Nous avions déjà un grand prix d’Angoulême l’an dernier à Sevrier en la personne de Lewis Trondheim, cette année nous recevons Fabien Vehlmann qui a été grand prix de Saint-Malo en octobre dernier.



Le prix du polar t’a intéressé.

Il est allé à Emmanuel Moynot pour No direction, le polar terrifiant d’une jeunesse sans verrou qui est capable de tuer à la moindre contrariété. C’est une lecture qui ne laisse pas indifférent, qui bouscule tout le long et qui fait réagir bien au-delà de l’histoire qu’elle raconte parce qu’elle pose des questions sur l’adolescence, sur notre société, sur la bestialité qui habite chacun de nous.



Un récit réussi dit plus que ce qu’il raconte.

S’il ne reste rien d’un récit, c’est qu’il est raté.

Le prix du meilleur album d’Angoulême, le plus prisé peut-être, a été décerné pour Révolution, le tome I d’une trilogie à Florent Grouazel et Younn Locard qui travaillent à quatre mains en s’associant aux dessins comme au scénario.



La BD devient un laboratoire révolutionnaire.

En tout cas elle est encore loin d’avoir atteint les limites de ce qu’elle peut offrir. Il en va de même pour tout ce qui est culturel, comme le démontre depuis des siècles la musique par exemple.

Révolution, le titre va plutôt bien avec le climat actuel au sein du microcosme professionnel de la bande dessinée, pour les auteurs en particulier.

Quant au prix René Goscinny, il a été remis pour le meilleur scénario, il ne constitue pas une surprise dans la mesure où les récipiendaires sont connus avant le Festival lui-même. Il s’agit cette année de Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval, co-scénaristes pour Le dernier atlas, lui aussi premier tome d’une trilogie.

Ils ont donc pu s’organiser pour cette remise de prix. Ils ne se sont pas contentés de remercier « ma maman sans qui rien de tout ça n’aurait été possible »…Ils ont fait monter sur scène avec eux les auteurs présents dans la salle, qui ont mis symboliquement une page blanche devant leur visage le temps de leur discours. Ceci leur a permis de faire partager leur désarroi d’auteurs et de proclamer qu’ils ne viendraient plus à Angoulême tant que leur situation ne s’améliorerait pas. Ils n’ont rien contre le Festival lui-même, bien sûr, mais la symbolique est importante et c’était l’occasion de se faire entendre.