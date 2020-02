Joseph Paleni, l’Auditorium de Seynod, un choix de vie

Il faut laisser un véritable espace aux créateurs, leur faire confiance.



J’ai eu la chance d’être un enfant de 68. J’avais 14/15 ans. On est rentrés dans ce souffle dingue de « liberté » ou de permissivité qui a été un choc pour moi qui avais eu une éducation assez stricte, catholique. Je me suis retrouvé avec des mecs complètement allumés, des gens qui vivaient en communautés où tout se mélangeait, se brassait et remettait tout en cause avec, au cœur, l’idée de vouloir construire plein de choses. On se laissait porter par son imaginaire.On n’a jamais vu autant de créations musicales aussi incroyables, Pink Floyd, les Doors… pour le théâtre, le Grand Magic Circus ! à tomber à la renverse ! Il y a toujours eu des chefs de file mais tout le monde avait sa place, ce qui a fabriqué une richesse qu’on ne peut plus produire aujourd’hui parce que c’est trop géré. Les comptables ont oublié qu’on peut créer des choses bien au-delà des espérances. Ça devient triste et étriqué quand on contrôle tout.Quand on accorde une subvention, il ne faut pas demander que soit justifiée jusqu’à la plus petite dépense.Quand on attribue un budget, il faut faire confiance, quitte à ne pas le reconduire si le résultat est décevant. Et puis on veut partout des premiers de la classe, à la télé aussi. On donne même des prix à des gens qu’on avait d’abord envoyé bouler !Le côté amateur me plaît beaucoup. Il y a une sorte de folie là-dedans. Ce sont des gens qui bossent, qui peuvent avoir des boulots très sérieux et qui se lâchent dans une activité artistique ou autre avec passion. Cette passion permet de découvrir ce qu’une rencontre « normale » ne fera jamais apparaître. Je me sens bien dans ce truc là. Mon cerveau y fonctionne à mille à l’heure. C’est un jeu généreux et incontrôlable.Je pense à un immense réalisateur qui m’a énormément apporté, Tarkovski. Son film « Le sacrifice « est le don ultime qui permet d’apporter à l’autre une véritable richesse qui lui permet d’avancer plus loin lui-même. Si l’artiste n’est pas dans cette dimension, ça ne marche pas, il ne laissera rien.Puisqu’on est dans l’année Léonard de Vinci, rappelons que des gens ne laisseront derrière eux que des latrines pleines. Si tu n’es pas capable d’aller jusqu’au sacrifice, tu ne laisseras effectivement que des latrines pleines*. Il faut penser à la Résistance, aux gens qui se sont sacrifiés pour nous offrir cet espace de liberté dont nous profitons aujourd’hui.C’est essentiel !Je pense aux élus, puisque les municipales ont lieu bientôt… évitons les latrines pleines même s’il est possible de les recycler et d’y faire pousser de belles fleurs.C’était un choix de vie, ce que j’ai trouvé de plus moral, là où je pouvais être sincère et donner avec générosité ce que j’avais au plus profond de moi, en prêtant bien sûr une attention très vive à ceux qui venaient vivre ce que je proposais à travers ma programmation de spectacles.Je n’avais pas de carrière en tête. Quand je suis entré dans la salle de l’Auditorium, je me suis dit « Je me sens bien là ! Je suis chez moi ! » Cette salle m’a embarqué, elle m’a dit « Allez, il faut que tu fasses un boulot pour moi. » L’acoustique est fantastique, le rapport scène/salle est incroyable, avec un côté humain très juste.Les gens du milieu politique de Seynod étaient totalement ouverts. Ils venaient d’ailleurs puisque Seynod s’est construit d’un coup. Il fallait créer une vie sociale, éducative, culturelle et politique. Les richesses de chacun s’assemblaient aux autres. J’ai pu fabriquer avec les autres.