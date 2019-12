La faute de l'orthographe - A. Hoedt J. Piron aux éditions Textuel

L’orthographe n’est intéressante et pertinente que quand elle fait sens.

Ici ou là ont fleuri et continuent d’être des événements ces dictées publiques dont les psy devraient nous donner la véritable signification.



Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ont publié un livre, "La faute de l’orthographe", tiré de la pièce "La convivialité".

Histoire, finesse de la langue, esthétique, sens de l’exigence et de l’effort… tout est bon pour justifier les absurdités de notre orthographe française et sa complexité qui en font un instrument de pouvoir et de soumission plus qu’un outil de la connaissance.



Alors que dans certaines langues ne se prononcent que ce qui s’écrit, le son "s" peut être représenté en français de 12 manières différentes, alors que la lettre "s" peut se prononcer de 3 manière différentes.

Nos penseurs (panseurs ?) contemporains font l’éloge de cet assemblage anarchique que l’on nous présente comme un exemple de rigueur :