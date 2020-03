Avec "Aswât" Djazia Satour chante la couleur du passé, de l'amour, de l'exil

Djazia, alors que beaucoup vantent les mérites musicaux de l’anglais, vous chantez en arabe et vous faites ressortir toute la musicalité de cette langue.

Je pense que, comme pour les autres langes, chaque artiste a sa manière de mettre les mots en musique. Mon parolier travaille particulièrement à la mise des mots sur la musique, c’est vraisemblablement ce qui concourt à ce que vous soulignez. L’arabe permet d’être à la fois rythmique et musical. Il faut y ajouter que cette langue m’est propre et que je n’y recherche pas que des effets artistiques. Elle est ma langue et elle fait sens pour moi.



D’où vient cette inspiration poétique que traduisent les paroles de vos chansons ?

Les textes ont pris une place centrale dans cet album parce qu’il est né d’une volonté de travail en commun avec l’auteur. Après avoir déjà chanté en anglais j’avais depuis longtemps envie de faire un disque en arabe, qui est ma langue maternelle, celle de mes premiers enseignements.

Les thèmes que je chante là traduisent une sensibilité tellement intime qu’elle s’accorde précisément avec la langue arabe. Je suis née en Algérie où j’ai vécu mon enfance, cette langue fait partie de mon vécu -je préfère ce mot à celui d’identité-. Chanter en arabe me permet de véhiculer des sentiments très intimes.



Vous chantez effectivement un univers qui vous est propre mais vous l’associez à une dimension culturelle et aussi politique au sens où elle touche tout le monde par sa poésie.

Les thèmes que j’aborde touchent à l’exil, à la perte de la terre qui sont en lien avec l’actualité et avec le destin que vivent bon nombre de nos contemporains sur les routes ou sur les mers, exposés à de grands dangers.

Ces questions me touchent mais je ne souhaitais pas les aborder de façon purement militante ou strictement politique. La poésie permet de sublimer, d’atteindre une beauté en véhiculant le vécu de ces gens. La sensibilité et la poésie dépassent l’aspect documentaire ou de témoignage qu’il est possible de retrouver très facilement dans les médias ou sur internet.

La dimension artistique permet, elle, de se mettre à la place de ces personnes prises dans des événements dramatiques pour rendre compte de la perte des repères, de la perte du monde que l’on connaît, de ses rêves et de ses espoirs.

Lorsque j’évoque la perte des terres, il y a une référence aux Palestiniens mais je n’aborde pas la question sous la forme d’un discours politique, je parle du vécu.