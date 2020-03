L’Espérance III, suite…

Nous avons déjà consacré des articles à l’Espérance III qui constitue réellement un renouveau pour le lac d’Annecy.Celui-ci est illustré de photos que nous a communiquées Renaud Veyret et d’une autre montrant un « trait de Jupiter ». Il ne s’agit pas d’un trait d’humour du Président de la République mais d’un mode d’assemblage en biseau qui permet d’abouter des épaisseurs de bois différentes.Traits de Jupiter et signatures enthousiastes, l’Espérance III est parée pour naviguer par tous les temps et pendant longtemps !