L’Espérance III, 25 tonnes de passion pour naviguer sur le lac d’Annecy

Pierre Lachenal et Renaud Veyret nous reçoivent sur le chantier où l’ossature de l’Espérance III donne déjà une impression de puissance calme et rassurante. Elle nous emmène dans des voyages de toutes sortes où se rejoignent l’Histoire, les anecdotes, le quotidien d’une époque, cette longue relation au lac d’Annecy dont l’exposition « Cap sur le lac » au musée château d’Annecy retraçait récemment l’évolution. S’y greffe tout un imaginaire qui ne demande qu’à émerger de nouveau.



L’Espérance III est un retour intelligent dans le passé, dans le patrimoine, un regard à la fois sur l’Histoire et vers l’avenir par le biais de la technique et de la technologie. Cet assemblage est vivant et fait sens.

C’est à la fois le patrimoine, les gens du lac, la mémoire du lac et la projection sur l’avenir, sur l’environnement par deux biais : l’eau en montagne confrontée aux changements de société et aux changements climatiques. On a déjà vu des actions très fortes en ce sens sur le fonds de dotation Montagne vivante ; et c’est aussi la transition énergétique. On veut que l’Espérance III utilise le vent, l’électricité d’origine hydraulique, voire une pile à hydrogène – mais ça, c’est encore un projet de fou – qui nous affranchirait des liaisons avec la terre, avec une prise au mouillage. Les choses se feront par étapes. On n’est pas pressés puisque tout ça attend depuis 1930.



Vous faites revivre le passé aussi par le volet pédagogique qui va assurer une passation.

Effectivement, et tout ce qui est fait autour du bois – même s’il ne vient pas exclusivement de Haute-Savoie -, des Hautes-Alpes pour l’acacia, de Savoie en ce qui concerne le mélèze. Il y a aussi du chêne. Chaque essence est utilisée en fonction de ses propriétés et des contraintes auxquelles elle est soumise sur l’embarcation. Le mélèze est utilisé en lamellé collé. On ne respecte pas tout à fait la tradition qui faisait qu’on employait des pièces d’un seul tenant, mais les techniques ont évolué et on anticipe d’éventuels problèmes de pourriture qui ont atteint tous les autres bateaux, comme la Savoie qui a dû changer ses bordées et davantage encore à cause de la mérule.

On revient cependant le plus possible aux techniques du bois dont se servent les quatre charpentiers de marine qui travaillent sur l’Espérance III.



Il faut signaler un autre aspect intéressant lié à cette aventure : nous redécouvrons tout un lexique, plus de 60 mots spécifiques. Un vocabulaire qui a quasi disparu. Il figure sur notre site et tout le monde peut le consulter, les scolaires en particulier, à la rubrique « Pédagogie , le vocabulaire du Bacouni* ». Ces vocabulaires techniques sont en train de disparaître en France ; quand on n’arrive plus à nommer, c’est que la technique disparaît elle aussi. La facilité consiste à utiliser des termes anglais alors que le français possède ce vocabulaire.

Les Suisses tentent de faire perdurer le lexique particulier qui est lié aux voiles latines.