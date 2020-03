ESAAA Annecy, les environs alpins et bien au-delà

Si on se réfère à un livre comme Le champignon de la fin du monde de l’anthropologue Anna Tsing, on voit bien que si l’on fait croire aux gens que la stabilité apporte sécurité et bonheur, en fait, plus généralement, la recherche d’un nouvel équilibre est permanente et naturelle : apprendre, par exemple, c’est accepter d’abandonner, ne serait-ce qu’un instant ce qu’on sait pour étudier autre chose, aller vers une forme d’inconnu. Le bricolage effervescent de l’ESAAA va dans le sens de cet apprentissage, non ?

Le mouvement et l’instabilité font partie intégrante du vivant, assurément. Cela produit du tragique parfois, mais cela permet aussi l’affolante beauté de l’inédit, du nouveau, de la découverte, etc. Alors quand cette logique du vivant est bloquée, il est vrai que cela fabrique (en nous) de la frustration, de la douleur, des conflits…



Dans notre cas, une des difficultés passionnantes du fait de s’occuper d’une école, c’est qu’il s’agit de proposer des cadres, des rythmes, une organisation… Soit construire des règles pour qu’il y ait des zones de concentration favorable à des apprentissages. Mais pour autant il ne faut rien fixer ni fossiliser, rien bloquer, et c’est un paradoxe fondamental à avoir à l’esprit pour « faire école ».

En ce qui concerne le bricolage, c’est aussi quelque chose que nous revendiquons à l’ESAAA en effet, en tout cas si nous prenons ce terme dans l’acception que Claude Lévi-Strauss lui donne dans La pensée sauvage : il énonce que le bricoleur agit dans le monde avec ce qu’il a sous la main, dans un lieu donné, in situ, opposant cette figure à celle de l’ingénieur qui conceptualise in abstracto, et qui met en place des gestes (une ingénierie, des usines, etc.) pour fabriquer ce qui lui apparaît nécessaire … Alors bricoleurs et ingénieurs produisent des mondes et des sociétés très différents : en forçant le trait on pourrait dire qu’il y a d’une part l’organisation sociale hiérarchique et managériale de la division des tâches, et de l’autre, avec les bricoleurs, un monde de savoirs locaux, situés, entremêlés entre eux, et liés à des connaissances extrêmement fines de leurs environnements.



Est-ce à dire que les étudiants bricoleurs de l’ESAAA se promènent en faisant du camping alors que les ingénieurs séjournent en hôtels ? Cela ne donne pas la même vision du monde...

Les bricoleurs et bricoleuses peuvent pratiquer les deux modes de séjour puisqu’ils et elles s’adaptent aux ressources de leur environnement, pas forcément l’ingénieur...



… On s’adapte à l’environnement ou bien on adapte l’environnement à ses désirs et à ses projections...

Oui. Et pour le sujet «surchauffe climatique », on sait dorénavant qu’il est lié à l’industrialisation outrancière du monde et donc aux paradigmes de la pensée moderne pour lesquels il s’agit de maîtriser et utiliser ce que l’on appelle « environnement » et « nature »… Cette logique de maîtrise sous-tend la pensée ingénieur, si on peut le dire ça comme ... Et si cette pensée ingénieur fait partie des incroyables puissances de l’homme, il semblerait qu’en survalorisant ce type de pensée à l’exclusion de toute autre approche nous foncions droit dans le mur…



Avec le projet « effondrement des Alpes », quand on travaille avec nos interlocuteurs scientifiques ou artistiques, on part de la fonte des glaces et de la chute des falaises, certes, mais on en arrive très vite à observer les types de pensée et de gestes anthropiques qui sont à l’origine de ces phénomènes : pourquoi sommes-nous dans une époque si déraisonnablement industrielle et extractiviste ? Pourquoi le primat de la pensée et de la gestion « ingénieur » ? Pourquoi sommes-nous dans l’ornière actuelle d’un monde désirant la production et la consommation infinies d’objets ? Et pourquoi pensons-nous que cette dynamique produit du progrès ?… Tous ces schèmes apparaissent naturels à la plupart de nos concitoyens, mais il se pourrait bien qu’un jour ils soient perçus comme les signes d’une barbarie que beaucoup ont encore du mal à discerner...



Dans « Effondrement des Alpes », les concerné·e·s qui travaillent avec nous proposent, touche après touche, des idées et des formes qui ont donc en effet plutôt à voir avec le bricolage : avec des savoirs plus « situés », enracinés dans des milieux, certains précisément liés à la notion de biorégion – une organisation du territoire qui prend en considération le vivant et toutes les caractéristiques du milieu où se trouve l’homme, et cela produit des conséquences dans tous les domaines comme l’habitat, l’alimentation, l’économie… Il s’agit rien de moins que de trouver des portes de sortie, quitter l’impasse de la situation actuelle....