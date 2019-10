La Forge, lieu culturel inédit à Faverges-Seythenex

« L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés pleins de doutes. Ne soyez jamais absolument certains de quoi que ce soit. »

Bertrand Russell

« La logique vous conduira d’un point A à un point B, l’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez.

Albert Einstein

« The greatest ennemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knoledge. »

Stephen Hawking

Ce weekend, pour la, 350 personnes étaient venues assister au spectacle « Mozart et les étoiles ».Vendredi 11 septembre,, parrain de cette Fête des Sciences à La Forge, tenait conférence pour pointer les différences entre connaissance et croyance et montrer que la science peut être « attrayante », échappant ainsi à l’emploi du submergeant « ludique » qui participe, comme tous les biais cognitifs au rétrécissement du champ de la pensée.Nicolas Curien sait mêler érudition et vulgarisation afin de faire passer la pensée de manière pertinente et captivante.S’il a été question de science, de connaissances, de logique, on a pu retenir dans les propos dedes mots comme humeur, imagination, audace, grain de folie, conscience…Quelques unes des citations qui ont illustré le propos :Deux voies afin d’éviter les biais cognitifs naturels qui nous font croire le contraire de ce qui se produit réellement (Le soleil se lève, le soleil se couche…) et que renforcent les réseaux sociaux, les circuits commerciaux et publicitaires qui nous abreuvent de messages allant dans le sens de ce que nous connaissons déjà et apprécions afin de faire davantage de profit :_ s’exercer quotidiennement à la science, à l’esprit critique._ « . ..redonner sa chance à l’utopie d’une société de la connaissance partagée. Passer de l’individualisme connecté à… la connexion solidaire ! »Tiens donc, ne serait-ce pas l’ambition de La Forge ?