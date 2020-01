Le Chabichou Courchevel : des étoiles sur les cimes

Cette cohérence se retrouve jusque dans les arts de la table, dans les couverts. Vous y appréciez certaines imperfections qui sont à l’opposé de la standardisation.

Tout le monde peut se payer du Sylvie Coquet, du Bernardaud mais ce n’est pas un vrai choix personnel ; nous avons choisi des créatrices encore méconnues, qui ne font pas de séries mais des pièces. Il a fallu deux mois, par exemple, pour en réaliser 360 que j’avais commandées. Le rendu n’est pas uniforme, c’est quelque chose de vivant. J’avais vu une réalisation du Studio & Designs d’ Elisabeth Rovedo à Aix-en-Provence, je suis allé voir son atelier. Tout y est fait à la main, sans machines. M. Lavorel a apprécié la patine bronze argent que j’avais choisie pour son accord avec le décor du restaurant. Pour les assiettes à pain, l’idée de tronc d’arbre a été réalisée par une autre personne.

Nous souhaitions être dans le végétal, dans le minéral, très nature et tous les éléments que nous avons mis en œuvre entrent dans cette vision et se répondent.



Votre rôle ne s’arrête pas aux portes de votre cuisine.

J’ai envie de proposer des pièces qui suscitent l’intérêt pour leur originalité. Certaines sont décorées au pinceau et nécessitent une demi-journée de travail, chaque dessin est original.



Dans l’esprit de votre cuisine.

Certes, on fait les mêmes plats mais avec l’interprétation du moment. Les bases que j’ai acquises avec M. Rochedy me permettent d’aller plus loin maintenant, en écoutant davantage mes envies du moment.



On a l’impression que M. Lavorel ne serait pas mécontent qu’une 3° étoile vienne couronner cette démarche.

On la voulait déjà avec M. Rochedy. Pour les équipes, elle constitue une motivation qui donne un sens à l’ensemble, produits, vaisselle, travail. C’est par cette vision que nous trouvons notre esprit, l’exigence, la réalisation et la créativité.

Si la 3° étoile devait arriver un jour, j’en serais très heureux mais je souhaiterais avant tout que M. Rochedy m’accompagne ; ce serait mon plus beau rêve.



L’une des plus belles reconnaissances de notre travail a eu lieu hier soir. Un couple a dîné avec un enfant. On aurait pu penser qu’ils resteraient une heure à table, leur repas a duré deux heures et demie. D’une autre table, une dame est venue m’embrasser pour me remercier.







« Toute la maison s’étire, gronde et fait le gros dos. » écrivait Georges Duhamel. Métaphore cataire qui s’applique à la perfection au Chabichou surmonté d’un chat noir tutélaire, invitation à découvrir son univers douillet, chaleureux, ouaté mais attentif au moindre détail et toujours réactif, équilibre entre l’activité des pistes mitoyennes et le cocon protecteur.