La famille Bouvier à Tignes, une gastronomie généreuse et authentique

Nous rencontrons Clément Bouvier au Panoramic, au pied du glacier de la Grande Motte. Il officie dans sa cuisine ouverte sur la salle , épaulé par Luis et To. Le tout jeune Kevin prend soin des vins, Laurent dirige la salle. Carole promène son accent du sud ouest de la terrasse extérieure à la salle intérieure. La cheffe pâtissière était venue de Patagonie pour un stage… il y a 3 ans. Elle a travaillé en cuisine, en pâtisserie dont elle est maintenant la cheffe. En peu de temps, on rencontre quelqu’un de Bordeaux, du sud… des personnes venues en stage ou un peu par hasard et fixées à Tignes en raison de la qualité de vie depuis des années.La conversation avec Clément suit la géographie de l’établissement puis le rythme du service ponctué de tintements de clarine chaque fois qu’il faut avertir la salle qu’un plat demande à être servi.- Mon père a été cuisinier à Chambéry, d’où il était originaire, pendant plus de quinze ans. Il avait une étoile Michelin. Cinq ans à peu près avant d’arrêter à Chambéry, il avait monté des restaurants en montagne, dans les stations. Les Chalets Bouvier sont tout simples. Comme il adorait la montagne, mon père souhaitait de plus en plus s’y installer.Quelqu’un lui a proposé de lui racheter son restaurant à Chambéry et nous sommes arrivés à Tignes où existait déjà un Chalet Bouvier. L’hôtel s’est construit en 2008 ; en 2011, la STGM, les remontées mécaniques qui possèdent l’établissement dans lequel nous sommes voulaient que mon père le reprenne. Lui ne voulait pas d’un restaurant sur les pistes mais je suis venu visiter le lieu avec lui et nous sommes tombés amoureux du potentiel qu’il présentait.On a passé six années, tous les étés, à tout refaire. Il a fallu de la volonté, comme celle de travailler des produits frais et de région. Le self fonctionne l’hiver. Nous faisons nos salades tous les matins. À la rôtisserie, nous faisons cuire les poulardes élevées en montagne de la ferme d’Alice. On peut choisir un quart de poulet, un demi ou un entier. Nos frites sont faites à la belge. Nous faisons sur place les pains de nos burgers, les oignons viennent de la Motte-Servolex, le fromage est de la raclette savoyarde, les steaks viennent de tarines qu’on achète sur pied. Il en faut huit pour tout l’hiver. Notre burger est 100% d’ici.On fait nos pizzas tous les matins, comme nos pâtes fraîches réalisées avec deux machines. Les gens choisissent tagliatelle, gnocchi ou penne, on les plonge dans l’eau pendant une minute environ. Toutes les sauces et les garnitures sont autour. Le cuisinier prend la casserole, y met ce que le client souhaite, une minute à chauffer puis il revient à son wok, mélange tout et c’est terminé !Il y a aussi la soupe qu’on fait sur place dans une marmite. La pâtisserie est réalisée sur place elle aussi.