Top Chef fait école

C’est vrai, Top Chef rallonge systématiquement la sauce grâce à un montage répétitif, ce qui ne devrait pas plaire au chef Yannick Alleno défenseur des sauces denses et complexes. Et puis ce recours permanent au stress, lié au temps imparti à chaque épreuve ! Albert Jacquard écrivait que tout contrôle en temps limité n’est qu’une course. Il faut bien cependant retenir le spectateur devant l’écran, si bien que, quand il ne peut plus se retenir il va se soulager pendant les coupures publicitaires. Et puis cette façon de faire durer ce silence -Ô temps suspends ton vol- qui précède l’annonce de tout résultat !



Eh bien, malgré tout Top Chef tient la route et ses promesses pour une raison bien simple : chaque candidat(e) est un parcours de vie, parfois bien cabossé par notre merveilleuse école qui tient lieu d’ascenseur social pour beaucoup et en écarte autant.



Que retenir ainsi d’Adrien, finaliste de l’édition 2020 ?

Que c’est un faux calme qui va pisser aux moments cruciaux afin de soulager ses émotions. Mais surtout que l’école ne lui voyait -autant que l’école puisse voir- aucun avenir. Peut-être en chaudronnerie ou en plomberie (voies respectables), pas en couture où Adrien a été refusé.



À retenir surtout l’esprit de jeu. Quand deux des candidats encore en course avec lui tentent de décontenancer leurs rivaux grâce à une épreuve de leur choix, ils proposent une recette qu’ils maîtrisent parfaitement et dont ils pensent qu’elle mettra les autres en difficulté.

Adrien choisit quatre produits qu’il n’a jamais cuisinés ensemble. Il prend le même risque que les autres. Par esprit de jeu. Entièrement. Il rejoint ce qu’Alain Caillé dit, dans Extensions du domaine du don, des sportifs et des artistes qui s’adonnent à une activité, qui la pratiquent autant pour l’intérêt qu’elle présente par elle-même, intrinsèquement, que pour ce qu’elle peut leur apporter de manière extrinsèque (bénéfices, reconnaissance…).



L’intérêt de Top Chef est de garder, par delà l’industrialisation télévisuelle, cet esprit de jeu sur lequel l’école devrait fonctionner.

« Serio ludere », jouer sérieusement, était un idéal de la Renaissance.

Il faut signaler également que la véritable transmission s'effectue dans les deux sens : du maître à l'élève et de l'élève au maître. Ce dernier doit lui aussi sortir enrichi de cette conversation. Il semble bien que Paul Pairet ait appris pas mal de son dauphin.



PS: l'épisode du 10 juin 2020 montre à quel point Top Chef est bon pour la vessie.