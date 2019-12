Le Chabichou, nouvel écrin à Courchevel pour un confort cosy haut de gamme

Le cœur du Chabichou demeure son excellence gastronomique incarnée par Stéphane Buron, MOF 2004, qui a longtemps œuvré au côté de Michel Rochedy. Grâce au menu « Expérience » en accord avec l’humeur du moment et les produits de saison, Stéphane Buron propose, en plus de la carte, un menu sans cesse réinventé, réactif afin d’échapper à toute tentation de confort et de sécurité dans la seule maîtrise technique.



Cette voie consacrée à la créativité quasi quotidienne pourrait mener à une 3° étoile qui ne constitue pas un objectif en soi mais plutôt une motivation susceptible de souder encore davantage les différentes équipes : personnel de cuisine, de salle et direction.



L’architecture intérieure et la décoration, confiées à Emilie Rollet, une fois de plus, respirent le luxe chaleureux sans ostentation, en accord avec l’environnement naturel.

Cette cohérence s’exprime dans l’esprit d’équipe, dans la décoration, dans l‘ameublement, dans le choix des couverts et dans la volonté d’accueillir une clientèle qui se sente chez elle, enfants et adolescents compris