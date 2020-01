La Bouitte, Hameau de St Marcel / Les Meilleur, autodidactes de la vie de Père en Fils !

« Pour faire le portrait d’un oiseau » en est un bon exemple. La cage y représente la technique, l’oiseau y est l’image de l’inspiration.

« …peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent

La poussière du soleil

Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été

Et puis attendre que l’oiseau se mette à chanter… »

René Meilleur évoque volontiers le sanctuaire de "Notre Dame de la Vie" situé un peu en contrebas de La Bouitte. Il ne vous enjoint pas d’y faire un tour mais il en parle encore au moment où vous lui faites vos adieux ; on se dit alors qu’une halte s’impose et l’on comprend !"Les parfums, les couleurs et les sons se répondent" comme se répondent les deux sanctuaires, celui du 20° siècle et celui du 17°. Comme se répondent le baroque qui vibre dans l’une des salles de La Bouitte et celui de Notre Dame de la Vie, hommages au mouvement, à la Savoie et au spirituel, exvotos à la vie de part et d’autre. À Notre Dame qui abrite réellement des exvotos et à La Bouitte qui est en soi un exvoto, un témoignage qui porte la gratitude et l’espoir, le passé et l’avenir sur cette ligne de risque que constitue le présent de ceux qui souhaitent vivre pleinement.Pour Lucie Cabanes, spécialiste de l’art au Musée Château d’Annecy, le baroque traduit l’idée de mouvement à la fois dans la force et dans la douceur, par l’utilisation de beaux matériaux, comme l’or, dans les réalisations les plus riches et relève pratiquement du kitch dans les réalisations plus populaires. Ces deux axes cohabitent à Notre Dame, le second représenté par les exvotos si naïvement expressifs. On les retrouve dans les réalisations gastronomiques de La Bouitte au sein desquelles les produits nobles voisinent avec les herbes ou les fleurs des environs. Le printemps et l’été y offrent des bouquets différents qui contribuent au bouquet des assiettes évoluant comme la carte au fil des saisons.René et Maxime se défendent d’être des artistes, et pourtant !On apprend du Prévert à l’école ou au collège sans toujours en comprendre le sens.Les Meilleurs possèdent ce qui est nécessaire à la réalisation d’œuvres d’art : l’inspiration, la technique et le cœur, c’est pourquoi leurs assiettes chantent.Et surprennent, naturellement.En plus de la carte, le restaurant propose des menus 3, 4, 5 ou 8 surprises. Surprises, oui ! Et menus identiques servis pour toute une table parce qu’on ne joue pas une symphonie pour le premier rang d’une salle et une autre pour le 2° ; parce qu’un repas se partage.