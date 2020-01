Jean-Pierre Gibrat dédicaçait Matteo 5 chez BD Fugue Annecy

La complexité que tu évoques se retrouve à tous les niveaux, dans les situations, chez les personnages avec leurs caractères, leurs émotions, leurs sentiments, leurs relations. Avec cette recherche d’identité qui est le fil conducteur.

On se rendra compte à la fin du tome 6 que tout tourne autour de Matteo, de Juliette et de son fils. C’est la colonne vertébrale. L’histoire impossible avec Juliette, qui fait qu’il n’a pas droit à son fils. Lui-même se rend compte d’un coup d’où il vient, et c’est très surprenant. Son grand père lui conseille de pardonner à son fils. Si j’ai été militant à une époque, j’en suis le contraire maintenant. Je ne souhaite pas pointer des valeurs et les défendre à tout prix : il suffit d’avoir des enfants pour se rendre compte que rien ne compte plus qu’eux ; c’est un constat.



Tu t’inspires de ta propre vie ?

Je pourrais, mais l’histoire ne serait pas de cet ordre-là. J’ai eu une éducation un peu dure. L’affect y passait derrière l’intellect, dans une approche très marxiste. Ce que je transcris avec Matteo est une vérité que je sens et qui me concerne au même titre que tout le monde. Je me rends compte avec l’âge que, même si mes parents ont été durs, tout particulièrement mon père, ils auraient tout fait pour nous tirer de la m…

Ce que je mettrai en scène dans le prochain tome, la confrontation avec son fils, est quelque chose que j’ai observé : quand deux générations se fâchent, les enfants vivent mieux la rupture que les parents, peut-être parce que les enfants ont toujours souhaité que ça se passe bien. Ensuite ils vivent leur propre vie, alors que les parents continuent de vivre avec les règles qu’ils ont appliquées et qui vont les poursuivre jusqu’au bout sans leur faire de cadeaux.



Un enfant est en ouverture sur le monde alors qu’un adulte se trimballe un passé et parfois un passif. On croit qu’on va refaire le monde et c’est le monde qui nous refait.

(rires). Il y a un petit moment déjà que je ne prétends plus refaire le monde, mais j’ai dû y croire, comme tout le monde ! Heureusement qu’il y a cette ambition de faire bouger les lignes quand on a vingt ans ! Et l’inconscience ! Sinon ce serait désespérant. Si j’avais eu conscience de ma qualité de dessin à 18 ans, j’aurais arrêté ! Tout de suite.

J’étais assez lucide pour voir que je n’étais pas vraiment bon mais je pensais que je deviendrais le meilleur en 3/4ans.



Au fond il ne s’agit pas d’être parmi les meilleurs mais d’arriver à transcrire le mieux possible tes intentions, ce que tu as en tête.

Oui, j’y arrive à peu près et je le traduis de façon singulière. Il est possible d’être content de soi quand on arrive à ce résultat mais je ne pense pas à me positionner par rapport aux autres.

Si je revendique quelque chose, c’est de faire partie des auteurs qui ne dessinent comme personne d’autre. Philippe van Derel citait « Un bon écrivain n’écrit pas mieux que les autres, il écrit comme personne. » On reconnaît ma patte dans mes dessins et j’arrive à peu près à y traduire ce que je veux.



C’est peut-être la meilleure approche.

J’ai l’impression. Elle est saine et met à l’abri de bien des choses.



« Et après, y’a pas rien ? »

J’ai fait les poches à une amie, à une copine de ma fille, qui me dit un jour « Et après, y’a pas rien ? » J’ai trouvé ça formidable. L’emploi de cette formule n’était pas du tout prémédité mais il tombe pile poil. Que le personnage l’utilise une dernière fois, dans cette situation ! Je savais qu’elle allait mourir mais je ne pensais pas à cette formule.