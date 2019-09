Olivia Mendez mixe à La Soirée [BP] La Station Gare des Mines

Ambiance électrique. On a pu entendre dans le public « Là, c’est Berghain ! » (le club techno le plus connu de Berlin).

Olivia Mendez, originaire d’Annecy, mixait le 8 septembre à La Station et gagnait son pari d’insuffler à Paris l’atmosphère de Berlin.



Olivia nous confie.

_ Après Annecy , cinq ans à Lyon m'ont donné accès au journalisme dans la culture et, avec des amis, nous avons créé un webzine, « Stellars Fugitives » pour rendre compte de la vie nocturne lyonnaise et y participer.

Quatre ans à Berlin ,qui est la Terre Promise des musiques électro, m'ont permis ensuite de me révéler DJ en intégrant l’agence UNBROKEN de Freddy K après avoir obtenu mon diplôme d’ingé son délivré par l’école DBS (avec deux mentions Très Bien).



A partir de Berlin, qui est vraiment le centre mondial des musiques électroniques, j'ai eu la possibilité de jouer à Boston, à New-York, Copenhague, Stockholm...

Le label que je compte monter cette année rassemblera des artistes établis depuis les années 90 et de jeunes talents prometteurs.



A Berlin, vous pouvez me retrouver au Kit Kat, Pornceptual, About Blank, Griessmuehle et surtout dans des soirées gay ou queer.