Le Grand Bornand, un peu plus de 2000 âmes et un très grand cœur

Vous n’avez plus à solliciter, on vient vous voir.

On va accueillir cette année un challenge des chefs étoilés en VTT. Ce sera l’occasion pour eux de rencontrer les acteurs du territoire, des artisans, des producteurs, nos agriculteurs.



Un événement produit des rencontres, naturellement.

Nous sommes toujours sur cette logique ; c’est pourquoi toutes les composantes sont nécessaires pour que l’événement se déroule bien et ait du sens.

Nous avons beaucoup de jeunes qui se forment aux métiers de la communication et de l’événementiel. Je leur dis que derrière ces appellations, il y a un millier de métiers qui sont tous des métiers de passion. Il faut y donner de son temps, de son énergie : c’est très gratifiant mais ça demande un engagement très fort.



Ce n’est pas qu’un boulot.

C’est un état d’esprit qui fait qu’on se retrouve en immersion totale pendant une quinzaine de jours à l’occasion d’un événement. On se coupe du monde mais on crée des liens extrêmement forts.



L’une de mes questions était « Comment ne pas perdre son identité avec ce développement événementiel ? » Il me semble qu’on y a répondu naturellement.

L’événement doit faire écho au positionnement. Il doit avoir du sens, les gens doivent se sentir localement concernés. Le Festival des Mômes génère de nouvelles générations d’artistes, par exemple. Pour le fond et le biathlon, ils s’appuient sur une pratique qui a toujours existé au Grand Bornand. Les événements de pure opportunité, eux, n’ont généralement pas de suite.

Et pour que ça marche, il faut une âme dans l’événement, qui ne peut pas être que de la technique.



Ce qui nous ramène à l’exposition sur les centenaires du territoire. C’était à la fois un territoire, des gens, un produit…du sens.

Oui, les fromageries Pochat on fait très fort ! Edouard Pochat est né au Grand Bornand, les fromageries avaient cent ans, l’idée de les célébrer sous cette forme était géniale, d’autant plus que l’exposition s’est ensuite baladée sur tout le territoire !

Surtout en ce moment, la quête de sens est obligatoire.