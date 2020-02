Orsten Groom (presque) au Centre du Monde

Apocalypse et jouissance !

Fusion des contraires.

Est-on plus proche du Centre du Monde à 100 mètres de celui-ci qu’à 20, 200 ou plus loin ? Y bénéficie-t-on mieux et plus qu’ailleurs des vibrations daliniennes qui confinent à celles d’un thaumaturge aux moustaches turgescentes ?La question est d’importance concernant l’actuelle exposition d’à proximité de cet épicentre car l’artiste est intimement intéressé par les vibrations telluriques et extatiques que traduisait sa précédente expositioninspirée de ce personnage pompéien retrouvé figé pour l’éternité en pleine masturbation et en épectase.Ne serait-ce pas, justement, le rôle de l’artiste de bouleverser la donne, de transgresser et de sublimer le triste rationnel quand les gestionnaires se contentent de prétendre changer de logiciel ou de paradigme ?L’œuvre de l’artiste comme secousse sismique jouissive, éjaculatoire de sens nouveaux ?L’exposition s’intitule. Cette expression pose indirectement la question du statut de l’artiste qui vivrait à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la société, en être double.C’est peut-être ce que donne à voirqui, outre les références à l’Histoire, offre derrière le quadrillage d’un grillage un polichinelle, un masque de carnaval, un bouc, Orphée ? peut-être.Ghetto ? Zoo ? Nous dans un zoo en miroir. Fusion et confusion volontaires soulignées par la violence des couleurs.Le travail d’(pseudo d’artiste, double de soi) s’inscrit en profondeur dans le mouvement ethnologique analysé parqui voit le thème du carnaval sous-jacent et transversal à toute la culture européenne et à d’autres. En littérature, on le retrouve par exemple chez Rabelais, Maupassant, Hugo… Le carnaval n’est pas un divertissement pascalien mais l’expression forte et vivante d’une indispensable puissance subversive qui chamboule l’ordre établi. Y contribuent les masques, les inversions de tous ordres, les défilés, les excès, la violence, la sexualité débridée.