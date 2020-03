Exposition Regards d’enfants / Regards sur l’enfance

Avec des registres très différents, celui d’Alê Abreu, avec Le garçon et le monde, fait penser à Mirò, ce sont parfois des dessins d’enfants qui sont intégrés dans des films comme Ma vie de courgette de Claude Barras…

On retrouve l’influence de l’art moderne chez plusieurs auteurs, chez John et Faith Hubley pour le film Moonbird. Georges Schwizgebel et d’autres mélangent les styles pour créer une distinction entre la représentation du regard de l’enfant et celle de l’adulte ; on y retrouve l’inspiration de Mirò ou de Matisse qui est cité dans le film de Schwizgebel. Ron Tunis avec le film Le vent et d’autres utilisent directement des techniques d’enfants, avec des feutres, des traits, des couleurs très vives.



L’exposition se déroule en trois étapes, la première s’intitulant « DESS(E)INS D’ENFANTS.

Deux orthographes parce que les dessins d’enfants ont du sens, ils racontent une histoire et des chercheurs s’y sont intéressés. Dans Ma vie de courgette, par exemple, le langage de l’enfance à travers les décors et d’autres éléments véhicule toute une psychologie de l’enfance.