AQUALTI, les lacs alpins d’altitude et le microplastique

Comment informer le public, justement ?

Une publication scientifique est en cours d’écriture. Sa sortie initialement prévue en mars/avril se trouve repoussée à cause de l’épidémie actuelle.

Sur la base de données validées scientifiquement, nous pouvons communiquer en direction du grand public, notamment au niveau des populations continentales et montagnardes. En effet, la pollution de la Méditerranée nous choque moins que la pollution de notre lac le plus proche !



Travailler en équipe avec Asters et surtout l’Université de Savoie permet de créer des filières d’études et de s’inscrire dans une durée significative pour les recherches, les analyses mais aussi pour la prise de conscience.

Effectivement. Je parlais de cette thèse qui a été financée notamment par l’Agence de l’Eau, et par la Fondation Université de Savoie et qui nous permet d’inscrire le projet Plastilac dans la durée sur une période de 3 ou 4 ans.

Le laboratoire EDYTEM de l’Université de Savoie encadre la thèse en question et engagera toute une série de démarches visant à étudier la pollution plastique non seulement sur les lacs d’altitude mais aussi sur les lacs de plaine comme le lac du Bourget ou celui d’Annecy.



Les données recueillies dans le cadre de ces recherches permettront d’alimenter des réflexions en associant les partenaires locaux, pouvoirs publics, décideurs, gestionnaires d’espaces …

L’ambition est de mettre en place une dynamique de communication pour faire prendre conscience aux gens qu’il convient changer de modèle. On dit souvent que le politique peut agir quand le citoyen est prêt, d’où l’intérêt de sensibiliser le citoyen ! Les produits fabriqués par l’industrie sont souvent liés au comportement des consommateurs. Si ces derniers sont prêts à changer, le monde industriel devra s’adapter lui aussi.



Et puis actuellement les gens comprennent de plus en plus qu’en agissant même un tout petit peu chacun à son niveau on contribue à un changement collectif.

Absolument, chacun peut agir à son niveau mais il est nécessaire d’impulser un changement structurel sur toute la chaine de valeur du plastique : fabriquant de matière plastique vierge, fabriquant d’objets plastiques, utilisateurs, gestionnaires de déchets

Des changements sont en cours, à titre d’exemple les Eaux d’Évian promettent d’utiliser 100% de plastique recyclé pour leurs bouteilles à l’horizon 2025.

Les travaux menés par des scientifiques permettent de peser sur ces grands sujets de société et contribuent à influencer les décideurs et capitaines d’industrie.



Concernant l’énorme production mondiale de plastique (10 tonnes par seconde), presque la moitié de celle-ci est à usage unique. Il ne faut pas partir en guerre contre le plastique mais plutôt réfléchir à son usage. Un certain nombre de secteurs comme l’aéronautique ou la santé ne peuvent pas se passer du plastique. Toutefois réfléchissons au "suremballage", à "l’emballage de fantaisie" et au "tout-jetable" !



C’est un problème dont on parle depuis un certain temps.

D’où l’intérêt de disposer d’informations sérieuses et d’images fortes. Montrer que la pollution plastique atteint même des lieux préservés comme les lacs de montagne, qui représentent une forme de pureté, c’est contribuer à une prise de conscience collective.