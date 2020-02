"Femmes de tête" Défilé caritatif

Vous devez être ingénieuse puisqu’il vous faut combiner l’approche psychologique, l’esthétique, la technique.

Il faut aussi être très à l’écoute. On teste les prototypes sur des dames qui acceptent de les essayer en boutique et qui doivent impérativement donner leur avis sur tous les aspects, ça gratte, c’est trop serré, ce n’est pas pratique…Il m’arrive d’abandonner une idée que je trouvais belle. On a parfois envie de faire des trucs aussi beaux que dans les films ou dans les défilés de haute couture mais on ne va pas au boulot avec une tenue de Jean-Paul Gaultier.



On doit donc être à la fois assez design et original car c’est un accessoire de beauté et en même temps confortable et facile à mettre. Il faut décliner une gamme de prêt-à-porter pour les jeunes qui sont malheureusement touchées par le cancer et qui doivent aller au collège ou au lycée. Il y a aussi les femmes plus âgées auxquelles un style des années 40 plaît davantage.



Cette recherche permanente vous tient à l’écart d’un éventuel ennui.

Je fais partie des gens qui ne pensent pas à la retraite. Il y a toujours une collection à venir. Je viens de terminer celle de printemps-été, je pense déjà à l’hiver et, bien sûr, au défilé du 24 mars aux Papeteries de Cran, ce qui m’occupe pas mal. C’est passionnant.



Vous créez, comment se fait la fabrication ?

Une usine s’en charge en Chine car sinon les coûts de fabrication seraient trop élevés. La fibre de bambou vient du Vietnam. Je me déplace une fois par an pour choisir mes tissus, contrôler la fabrication. Cette usine travaille aussi pour de grandes marques et maîtrise un vrai savoir faire. Notre confiance est réciproque. Ceci concerne la production la plus importante mais les séries plus limitées sont fabriquées ici, à Annecy. Trois de mes modèles sont made in France et assemblés ici.