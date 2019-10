Royal Seyssel, une grande destinée se dessine de nouveau pour ce petit terroir et ses vins

Comment définir la biodynamie ?

Pour résumer, je dirais que c’est une prise de conscience de la nature : retrouver une terre saine pour nourrir sainement la vigne. Il faut donc bannir tout apport chimique et on voit refleurir dans nos vignes des orchidées sauvages (le ton et de le regard de Gérard Lambert sont ceux d’un enfant émerveillé quand il dit ceci). Beaucoup de choses renaissent et c’est notre plus belle récompense.



Pour progresser, on revient à ce qui se faisait de mieux autrefois avec notre regard actuel. C’est un voyage dans le temps ?

D’une certaine façon, puisque je suis revenu aux jarres antiques dans lesquelles les Grecs et les Romains vinifiaient il y a plus de 2000 ans. Mais c’est aussi un retour à la réalité. L’homme a voulu dompter la nature qui aujourd’hui reprend ses droits. Et puis la biodynamie est un parcours motivant, encourageant qui permet d’apprendre tous les jours.



Quand on fait de la vigne en conventionnel, on suit plus ou moins un process. En biodynamie, il faut être dans la vigne tous les jours, s’adapter à la nature. On se rend compte que la vigne, en retour, s’adapte différemment aux changements climatiques quand elle est élevée en biodynamie. Malgré trois mois sans pluie, la vigne s’est finalement bien comportée, sans défeuillage comme l’année précédente. En culture conventionnelle, la vigne se nourrit des apports qu’on lui donne en surface ; avec la biodynamie, les racines vont retrouver les oligoéléments en profondeur, jusqu’à plusieurs mètres.

Comme chaque année est différente, il faut accepter de faire des vins différents.



En respectant la nature, on se respecte davantage soi-même.

C’est une prise de conscience globale que l’on retrouve dans notre façon de vivre, même en dehors du travail.



Qu’est –ce que ça change pour le client ?

Il a un vin certifié sans ajouts chimiques et les vins traités en biodynamie apportent plus de typicité liée au terroir. Les vignes qui viennent lécher les sols argilo calcaires en bordure de Rhône ou bien celles qui se trouvent en sol argilo caillouteux à flanc de montagne donnent des vins différents alors que la culture conventionnelle a tendance à tout uniformiser.



Tout ceci nécessite aussi de rééduquer le goût des gens qui a été formaté comme dans tous les domaines de l’alimentation. Nos clients de Savoie et de Haute-Savoie y viennent de plus en plus. Il reste de gros progrès à réaliser dans le monde de la restauration, trop souvent plus sensible au prix qu’à la qualité, même si nos prix restent très raisonnables. On trouve des pétillants gazéifiés pour des prix dérisoires qui servent souvent, par exemple, à préparer les kirs offerts aux clients. Alors que dans le même temps, pour avoir un label en biodynamie, il faut payer une cotisation et se soumettre à quatre contrôles par an… pour un rendement moindre !