Gérard Lambert, un homme bien dans ses racines, lié à la terre

Gérard Lambert, que représentent pour vous les vins de Seyssel ?

Il y a deux choses, l’histoire des vins de Seyssel et mon histoire qui est venue s’y mêler.



Commençons par les vins de Seyssel.

C’est un vignoble parmi les plus vieux de France. Dans les années 70, des fouilles archéologiques effectuées sur le site de Condate, à deux kilomètres au sud de Seyssel, ont montré que la culture de la vigne était déjà présente du temps des Romains. Malheureusement ces découvertes ont été réenfouies, à mon plus grand regret. Il s’agissait d’outils. Des textes de Pline l’Ancien vantaient déjà au 1er siècle les vins d’Allobrogie et ceux de Seyssel, qui étaient vraisemblablement embarqués sur des bateaux vers la cour de Rome ou d’autres destinations. De la rive gauche, les vignobles ont ensuite gagné la rive droite entre les 10° et 14° siècle avec l’arrivée des moines d’Arvières. Grâce à eux, le vignoble couvrait 1400 hectares , soit 10 fois la superficie actuelle.



Les vins de Seyssel étaient donc appréciés, réputés bien au-delà de la région.

La présence du Rhône a été déterminante pour le transport. De tout temps Seyssel a été le dernier port sur le Rhône, le plus haut. Des échanges commerciaux se faisaient entre la Méditerranée et Seyssel. Les Suisses acheminaient leur Gruyère jusqu’au port sur des charrettes tirées par des bœufs ; la pierre locale partait aussi sur le Rhône pour la construction d’édifices, à Avignon, par exemple. Un peu plus tard, la culture de l’iris a permis d’envoyer des fleurs jusqu’à Grasse pour la fabrication de parfums.



Le vin a bénéficié lui aussi de cet environnement favorable.

Avant de péricliter, il a connu des périodes d’expansion, oui. Il est issu de deux cépages dont l’un est unique au monde, la molette. On n’en savait pas grand chose. A l’occasion de concours auxquels j’ai participé pour relancer le vin de Seyssel, son nom est réapparu, les œnologues s’y sont intéressés, ainsi que des associations d’ampélographie (description de la vigne). Il s’avère que la molette fait partie des plus vieux cépages français et serait peut-être à l’origine de tous les cépages blancs. Le Gouais est considéré habituellement comme le premier cépage qui adonné le Chardonnay, le Sauvignon… Et la Molette aurait un cousinage avec le Gouais.

L’autre cépage, l’Altesse, permet de raconter une belle histoire. Il serait arrivé par la princesse de Lusignan, fille de Janus 1er, roi de Chypre et d’Arménie, qui a épousé le duc de Savoie en 1434.