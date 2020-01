La Forge / Faverges Seythenex : une idée et un état d’esprit

Philippe, la Forge est née il y a quelques mois seulement. Est-ce qu’on peut dresser un premier bilan ?

Les premiers événements remontent au 21 septembre 2019.Deux bilans sont possibles en parallèle, celui du musée numérique et de la réalité virtuelle qui est ouvert gratuitement à tous publics le samedi après-midi et le samedi matin. Il accueille régulièrement plusieurs dizaines de personnes. Nous voyons maintenant ce qui fonctionne, avec les familles ou bien avec les enfants. La structure accueille des scolaires pendant la semaine ; elle permet d’apprendre de manière très ludique et intergénérationnelle, le samedi matin en particulier. On ne sait pas si ce sont les grands parents qui viennent avec leurs petits enfants ou l’inverse. L’outil numérique et l’approche qu’il propose permet de véritables échanges, les grands parents maîtrisent mieux les contenus, les enfants sont plus à l’aise avec les outils, les tablettes. Certaines familles reviennent tous les samedis parce que le contenu est tellement vaste qu’il y a toujours à découvrir.



La Forge propose aussi beaucoup d’autres activités, théâtre, concerts, conférences…

Les conférences s’inscrivent elles aussi dans le cadre de Micro-Folie, comme le musée numérique et le Fab Lab. Ce dernier est l’élément qui reste réellement à développer, les conférences marchent du tonnerre, elles attirent plus de cent personnes chacune. La formule fonctionne sans doute parce que le format est limité à une heure, suivi d’un pot qui permet d’échanger. Ces conférences s’inscrivent vraiment dans l’éducation populaire.

Le seul bémol serait l’utilisation du bâtiment. Oublions le Caf’Pop… certaines activités sont difficiles en plein hiver.