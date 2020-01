Luka Novak Phénoménologie de la mayonnaise - Comment prend la sauce….

Luka Novak a bien voulu répondre à quelques questions de Move-On Magazine.



Avec ce titre, « Phénoménologie de la mayonnaise », vous saviez que vous vous priviez d ’ un grand nombre de lecteurs. Que signifie-t-il ?

Priver à cause de "Phénoménologie" ou bien de "Mayonnaise" ? Trop philosophique ou trop populaire ? Je n'y ai pas pensé, non, le titre me sembla dès le début définir un concept précis - et bien entendu ironique - d'une "philosophie" de la gastronomie. L'éditeur l'a apprécié aussi. Il s'agissait de faire dialoguer le haut et le bas, le sublime et le banal, activité qui me fascine à travers tous mes livres et qui transperce aussi mon essai sur Le Métro en tant qu'inconscient urbain, et de confronter avec cela une discipline éminemment académique, qu'est la phénoménologie, et un fait quotidien, la mayonnaise, symbolisant la consommation moderne. Mais il est aussi vrai que pour la version slovène du livre (parue, augmentée et pourvue de matériel photo, après l'original français en 2019) j'ai utilisé le titre Le champ gastronomique: Du rationalisme par l'absolutisme aux réseaux sociaux, pour enfoncer le clou académique.



On dit que la mayonnaise prend quand se produit un phénomène qui fusionne les éléments.

En effet, la sauce prend quand elle monte en volume et gagne en densité. La mayonnaise est une variante de la hollandaise où le beurre se substitue à l'huile et en tant que telle une des quatre sauce-mères selon Carême. J'ai expérimenté à plusieurs reprises avec cette sauce dans mes émissions gastronomiques, et il y a quelques règles à observer (jaune d'oeuf à température ambiante, mélange d'huiles...), mais en tant que telle on peut considérer une mayonnaise bien fouettée et épicée comme un vrai délice. Ou comme le condiment d'un hamburger vite fait. Outre la mayonnaise comme quintessence et symbole de l'évolution d'une cuisine rationaliste devenue consommatrice, elle représente dans mon livre, comme vous le constatez, une fusion entre littérature, sociologie, philosophie, marketing, linguistique, théorie du droit d'auteur, anthropologie, histoire et gastronomie ; et ce n'est en effet que quand tous ces ingrédients fusionnent que la narration prend.



C ’ est ce que produit la cuisine ? Elle est une mayonnaise qui traduit l’évolution de nos sociétés ? La façon dont nous pensons et dont nous vivons ?

C'est en effet un excellent véhicule pour refléter nos sociétés, et non seulement au niveau des moeurs, comme voudraient nous le faire croire les anthropologues et les adeptes des "food studies", mais aussi et surtout au niveau des courants mondiaux, des changements historiques comme la Révolution française, la chute du Mur de Berlin, les attaques du Onze Septembre. Il est révélateur que les cuisines, distinctes au vingtième siècle, cartésienne, ethnique et populaire, commencent à dialoguer après la chute des idéologies en 1989, engendrant une cuisine "fusion" qui domine à présent toute la société avec ses brassages des cultures et traditions culinaires. Nous vivons aujourd'hui une époque qui s'ensuit aussi bien du dialogue entre l'Occident et l'Orient, le Nord et le Sud au niveau politique, que d'une conversation, une "mayonnaise", au niveau gastronomique, qui n'est d'ailleurs autre que culturel.