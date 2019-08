Vitalsport les 7 et 8 septembre 2019 : va y avoir du sport chez Décathlon Annecy !!!

Decathlon.fr/vitalsport

Et notre article complet avec l'interview d'Isabelle : /Decathlon-une-enseigne-qui-marque-les-esprits-et-le-sport



Les 7 et 8 septembre, oui, pour accompagner la rentrée scolaire.C’est une rentrée des sports dont l’objectif principal est de faire découvrir le plus possible de sports au plus de monde possible. Vitalsport est un événement en prise locale. Il s’adresse au public local, à celles et ceux qui veulent se mettre au sport, aux pratiquants qui souhaitent découvrir un nouveau sport, à ceux qui souhaitent franchir le pas et s’inscrire à un club qu’ils peuvent déjà connaître ou non. Il faut ajouter le fait que c'est avant tout l'occasion pour les visiteurs de passer un bon moment sportif.Lors des 13 éditions précédentes de Vitalsport nous avons pu constituer un réseau très riche qui nous permet d’inviter une cinquantaine de clubs ou d’associations cette année. Nous communiquons toujours plus sur Vitalsport et présentons un éventail de sports de plus en plus large, parmi lesquels certains sont peu connus. En 2018 nous avons reçu 10400 personnes et nous visons les 11000 cette année.Le panel d'activités est très large, nous avons des sports connus de tous comme le football, le rugby, l'athlétisme, le tennis de table... mais également des sports moins médiatiques comme le water polo, le floorball, le kung-fu, le twirling baton, voltige équestre, ....Oui (rires), on met à disposition une piscine pour cette activité. Mais également un mur d'escalade, un podium pour les démonstrations etc...Qui a commencé en janvier, soit 8 mois. C’est aussi un budget de plus de 60 000 euros pour que le jour J tout le magasin soit sur le pont et participe à une réussite.C’est bien ça, d’autant plus que nous faisons remplir des questionnaires à l’occasion de Vitalsport dans le but de rester continuellement dans cette perspective d’amélioration. Nous sommes à l'écoute de nos visiteurs, chaque année nous tentons de nous améliorer pour que cet évènement ne s’essouffle pas avec de nouveaux sports et une nouvelle disposition des pratiques par rapport à l'année dernière.Plus de 40% des gens sont des pratiquants déclarés dans la région annécienne ; l’objectif de Décathlon est de passer à 80% d’ici 2020. Les événements sont un levier pour atteindre ce chiffre ambitieux.Oui mais pas que, nous nous adressons aussi à ceux qui ne pratiquent et ne connaissent pas encore.C’est évident, et à ce volet il faut ajouter le fait que Vitasport est un événement vert, écologique. Nous recevons des intervenants qui sont dans le domaine de la santé, ce qui fait de ces deux jours une rencontre vertueuse pour tous les publics, quel que soit leur âge, leur niveau actuel de la maîtrise d’un sport. Nous leur proposons de participer à une fête du sport dont la convivialité permet de faire tomber certaines hésitations, des appréhensions.Seule compte la découverte du sport sous toutes les formes possibles