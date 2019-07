Decathlon, une enseigne qui marque les esprits et le sport

Un jour, quelqu’un m’a dit « Toi, tu crées des émotions. » Mon métier est de faire plaisir aux gens en les mettant au sport.

Si vous hésitez entre deux sacs à dos pour partir en trek, vous serez reçu par un conseiller en magasin qui est lui-même un trekker passionné, Bruno, Adeline ou Quentin par exemple, qui vous proposeront de prendre celui que vous voulez tester pour monter en gamme : vous laissez une empreinte bancaire et vous avez la possibilité de tester le sac à dos gratuitement une semaine.S’il ne vous convient pas, vous le rapportez, vous n’avez rien à payer et Decathlon reconditionne le produit qui passe en « second life ». Tous les produits Decathlon sont testables gratuitement pendant 7 jours.Ce que les retours mettent en évidence, c’est le fait d’être conseillé par des personnes qui pratiquent réellement les activités pour lesquelles nous les choisissons. Elles savent de quoi elles parlent, quel que soit le sport, la plongée, l’athlétisme, l’escalade…Bien sûr ! (rires). Pierre, le responsable du secteur fitness, est un ancien coach de cette discipline, un ancien responsable de salle qui en septembre mettra en place des initiations. Là vous pourrez venir sans problème.Mon métier me passionne et je ne me vois pas travailler ailleurs que chez Decathlon. Ce plaisir est sans doute lié aux équipes, à leur esprit, aux moyens dont nous disposons et puis au fait que je pratique un métier atypique puisque je suis responsable événementiel.Avec le projet 80, de nouvelles missions apparaissent un peu partout en France dans nos magasins mais je suis encore l’une des seules à exercer ce métier à temps plein et c’est sur l’agglomération d’Annecy.Regardez les gens qui courent aujourd’hui, runners, trailers, joggers… ils sont souvent habillés en Kalenji mais chaussés Salomon ou une autre marque….Exactement. Historiquement Kalenji est, chez Decathlon, la marque des coureurs, joggers, runners, athlètes, trailers. Demain Kalenji, comme toutes nos marques, va se décliner en marques différentes adaptées à votre pratique.Kalenji va s’adresser aux joggers, Kiprun aux coureurs qui pratiquent la compétition ; à travers ces nouvelles marques, nous sommes au plus près des attentes et des pratiques des sportifs.Si quelqu’un vient acheter une paire de chaussettes, il ne la trouvera plus à un rayon spécifique, mais dans celui qui concerne l’usage qu’il veut en faire : pour tous les jours, pour faire du trek, chaudes... ?Quand Quechua est née, la marque concernait la randonnée, le trek et le ski, et maintenant Decathlon a sa propre marque de ski, Wed’ze. Ces nouvelles marques nous permettent d’avoir des budgets qui leur sont alloués, des ingénieurs qui y travaillent.Wilfried, l’un de nos collaborateurs ici a contribué au développement du matériel de ski de fond pour notre marque Inovik.