Le Cri Sélectif, chorale alternative dans la continuité

Fred, comment est née cette chorale ?

A mon retour de Bangkok, où je travaillais, j’ai été appelé par le Brise Glace qui cherchait à monter une chorale. C’était en 2015.Les gens sont venus s’inscrire très rapidement, dès mon premier appel et j’ai été séduit par l’aspect atypique de leur démarche :beaucoup n’étaient pas dans le milieu de la musique.

Les choses se sont très bien passées jusqu’au changement de direction du Brise Glace. On m’a alors signifié que la chorale n’y avait plus sa place. Grâce à la mairie j’ai pu retrouver en quinze jours une salle où répéter. Il fallait faire vite puisque 60 personnes étaient déjà inscrites ! J’apprécie d’autant plus le soutien de la mairie que notre répertoire est particulièrement original.

Nous nous appelons "Le Cri Sélectif" parce que j’aime bien ce type de jeu de mots. Sélectif, on ne l’est pas du tout, on accepte tout le monde. Le Cri Sélectif est une chorale libertaire qui joue du premier et du second degré : je m’amuse à jouer au gourou dictateur.



Mais le fait de titiller le lobe d’oreille de tes choristes risque de te valoir des ennuis en justice !

C’est Napoléon qui m’a inspiré cette pratique. (rires) Avant de partir à Bangkok, de 2011 à 2013, j’avais monté un spectacle sur l’art dégénéré dans les années 30. La mise à l’écart de l’art considéré comme dégénéré…



Par les nazis.

Pas uniquement. Eux ont finalement classé "dégénéré" un art qui leur plaisait beaucoup. Le spectacle a tourné à Lyon, en Savoie, Haute-Savoie. Il en reste des CD puisque nous avions créé une musique pour l’occasion. Cet "art dégénéré" était d’une telle richesse qu’il est l’origine de ce qui existe aujourd’hui. J’aime bien fouiller là-dedans, jouer. L’idéal serait de donner des chansons totalement anarchistes, des hymnes totalitaires aussi, de faire passer un message libertaire en utilisant, pourquoi pas ? des choses déplaisantes. S’amuser comme peut le faire Charlie Hebdo, de la provocation qui bouscule pour faire réfléchir.