Lancement de Glisse en Cœur 2020 en faveur de MeeO ce 2 décembre à Annecy

Hier se tenait à l’Impérial d’Annecy le lancement de Glisse en Cœur qui aboutira au trois journées 20, 21, 22 mars 2020. L’équipe du Grand-Bornand était bien sûr présente. La soirée animée par Stéphane Thébaut, parrain inamovible de Glisse en Cœur a été un succès. On a appris que Yannick Noah tiendrait concert au Grand Bornand ! On a confirmé aussi que la générosité est parfois reconnue. Félicie et Eugénie, directrice fondatrice et présidente de MeeO ayant décidé de verser une partie des dons récoltés grâce à Glisse en cœur à l’association Aïna, le parrain de celle-ci a décidé de tenir lui aussi concert au Grand-Bornand, et il se trouve que ce parrain est Laurent Voulzy. Le soleil de Saga Africa et au-delà va briller au Grand Bornand !



Ajoutons-y une t(l)ouche de Yoann Conte pour régaler tout le monde et la fête est garantie.

Un élan et une fête dont le témoignage hier soir de Stan, le fils d’Eugénie, a montré la nécessité, tout comme celle de l’existence de MeeO…qui aimerait bien donner naissance à des petites sœurs un peu partout et s’y emploie.



Tout le monde a été profondément touché par le témoignage de Stan...