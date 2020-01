Croisement. Exposition à l’espace La Brava - Thônes

Répond à "La vague", "The landing" de Daniel Clarke, l’arrivée des bateaux au port.



_ Je trouve tellement compliqué, triste ce qui se passe, nous dit Daniel Clarke, que j’ai voulu quitter mes préoccupations purement esthétiques pour parler de ce bateau auquel on avait retiré son autorisation de naviguer. Je me suis dit qu’on perdait notre humanité au profit des chiffres. Il me fallait en parler, c’est ce que j’ai essayé de réaliser avec ce tableau.



Vos personnages sont fortement présents et totalement anonymes.

Pour celui-ci, j’ai quitté un travail beaucoup plus réaliste. Je souhaitais m’éloigner de la notion de portrait, de l’identité des personnes, utiliser les figures comme des formes picturales, des ombres. J’ai découpé des centaines de pochoirs que j’ai maniés, répétés. Les formes proviennent de positifs ou de négatifs de mes anciens tableaux. Il en émane une sorte de familiarité des choses qu’on voit sans les voir.



Vous êtes vous-même un migrant.

Je suis né aux Etats-Unis, d’émigrants Irlandais qui s’y sont installés dans les années 20. J’ai deux passeports .J’ai choisi de venir en France où je vis depuis 27 ans pour suivre quelqu’un. Je suis d’une certaine façon concerné par l’idée de mouvement, de migration et j’aimerais que chacun ne reste pas concentré que sur sa propre histoire. Si nous regardions un peu nos voisins, notre vie commune en serait plus agréable.



Dans tous vos tableaux exposés ici, particulièrement avec « The landing » la couleur est très forte, puissante. Elle anime l’ensemble.

La couleur devient presque un objet en lui-même, mais je ne voulais pas qu’elle devienne décorative. C’est le piège à éviter.



Vos personnages, par le fait que ce sont des silhouettes, par leur pose hiératique, ont une dimension mythologique. On peut penser à l’Odyssée.

J’adore la mythologie ; j’ai lu l’Iliade, l’Odyssée. J’ai été élevé en bord de mer, avec les bateaux, cette lumière de fin de journée qui dessine tout le monde en silhouettes, avec ces éclats de couleurs d’où sont absentes les teintes intermédiaires.

On porte avec soi tous les livres qu’on a lus, toutes les rencontres, les artistes. Je mets tout dans mes tableaux.