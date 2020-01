Omar Sosa & Stracho Temelkovski

Omar et Stracho jouaient (à tous les sens du terme) à l’Auditorium de Seynod le 9 janvier. Grâce à Catherine Gorée, ils ont accepté de discuter un long moment de musique, de leur manière d’être, des liens entre eux, de leur philosophie de la vie…



Un moment de décontraction, de conversation véritable en cohérence avec ce qu’ils créent et partagent sur scène.

Stracho parle couramment français et tient lieu d’interprète mais le langage le plus évident est la passion qui anime les deux complices.



Vous jouez plus tard à Portland, Boston, Los Angeles…Annecy passe avant toutes ces grandes villes ?

Omar sera avec quelqu’un d’autre sur cette tournée à venir. Chacun de nous deux a ses projets mais nous sommes en synergie sur celui-là actuellement.



Comment s’établissent ces synergies ? Elles répondent à une nécessité musicale, mais aussi à des affinités humaines ?

C’est simple, la base de ceci est la liberté, et aussi la paix autour de la musique. Nous sommes issus de traditions différentes et nous puisons dans nos origines pour arriver à une forme de simplicité naturelle. Tout ça se fait simplement.



Tous les grands artistes, les grands scientifiques arrivent à transmettre la complexité de leur univers avec simplicité.

C’est censé être le but de l’humanité ! Prenons l’exemple de musiques indiennes qui sont faites avec des mesures composées très complexes, ou la musique balkane, elles sont très populaires. Il ne s’agit pas d’être élitiste mais de rendre accessible sans compromis ce qu’on aime. Pour ça, on recherche le mouvement. Hier soir, pendant le repas, dans la voiture, on était déjà en train de faire de la musique. Il n’y a pas de réelle différence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. C’est la clé.

La liberté et la simplicité viennent d’une nécessité intérieure. On ne peut être que d’accord mais il ne faut pas se contenter de belles paroles, il faut passer à l’action, dans le concret dans la transparence : tu n’as pas le choix de faire ça parce que c’est ce que tu es. Pour vivre de cette manière, tu dois maîtriser ton ego. Il est là, bien sûr, sinon nous ne monterions pas sur scène, mais la réceptivité et le lâcher prise doivent prendre le pas. Il faut prendre le temps d’entendre ce que la vie nous dit, ce que l’autre nous dit, de le digérer.