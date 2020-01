Nazanin Pouyandeh s’expose (à nu ?) à La Fabric - Annecy

Et c’est ce qui surprend à l’arrivée dans l’exposition. On ne sait pas tout de suite à quoi c’est dû mais on a l’impression de réalisme et d’étrangeté mêlés.

Je me suis construite à travers ce langage, qui me ressemble et m’étonne.



« Je me suis construite », votre relation personnelle à la réalité n’est pas univoque.

Je suis un patchwork de cultures, de civilisations, de rapports…mais mon œuvre n’est pas autobiographique. La vie de mon spectateur n’est pas moins importante que la mienne. Je ne lui impose jamais les éléments de la mienne.



C’est ce qui fait que tout est ouvert à plusieurs interprétations, ce qui nous ramène à la première salle de l’exposition.

Qui montre des œuvres érotiques. Ce travail vient d’une rencontre avec une artiste iranienne qui élabore des coffrets de gravures en collaboration avec d’autres artistes. C’était l’occasion de découvrir avec elle la jeune génération iranienne que je trouve intéressante et très douée.

Le coffret devait contenir cinq gravures, plus un dessin original. J’avais carte blanche pour travailler et elle réaliserait ensuite les gravures et le coffret en Iran à partir de mes réalisations.

J’ai donc eu l’idée de jouer avec le désir et l’érotisme que je traite à l’égal d’autres sujets habituellement. J’ai décidé de pousser un peu le risque artistique d’une réalisation en Iran et d’y associer la notion d’un travail secret, puisque le coffret se ferme. Pourquoi pas un travail érotique ?



C’est la première fois que je réalise une série d’œuvres dont l’érotisme est poussé jusqu’à ses limites. J’ai inventé un personnage, Mina, le coffret s’appelle « La vie secrète de Mina » et il est le reflet de la vie secrète de tout le monde, des fantasmes de chacun d’entre nous, qui lui donne ou non le droit d’exister.



Comme dans tout le reste de votre production, vous jouez, vous jouez avec le désir qui y est présent partout à des degrés divers, même dans vos représentations des mythes.

C’est tout simplement le désir de vie.

J’ai été très intéressée par les écrits de Jung sur l’inconscient collectif. Il affirme qu’un mythe a autant d’influence sur un individu à sa naissance que les gènes.