Bertrand Belin. Ne pas confondre urgence et hâte !

A l’occasion de la sortie de son dernier album, Bertrand Belin déclarait à la radio qu’il avait composé Persona dans l’urgence. Suivait une chanson interprétée posément, calmement.



Une plaisanterie ? Un « effet d’artiste » ?



Non, cette urgence relève de la nécessité, de cette motivation intérieure qui émerge en bousculant le quotidien, cette croûte terrestre, pour laisser s’exprimer le magma personnel.

Ce jaillissement déraisonnable car poétique est urgence, qui traite de la trace qu’on laisse, du sens de la vie, de la vanité de la victoire. On pense, à l’écouter, à L’homme qui marche de Giacometti, à une tentative d’élévation entre l’unicité, l’hapax et la banalisation.



Bertrand Belin nous invite à cette conscience extrême qui voit au-delà et à travers et nous élève au-dessus des conditionnements, des embrigadements.

« Voilà ce qu’on peut dire de vivre »



« Songeant au sommeil mathématique des grues

Je chéris ton cœur

Adoré »



Persona, c’est le masque, la présence et l’absence, la personne visible, cachée, absente ; cette vision exacerbée.