12 RUE ROYALE / Les sept défis gourmands

Le grand intérêt de cette BD est qu’elle nous plonge au cœur de la cuisine créative sans sombrer dans le récit ni dans une narration énumérative qui serait paraphrase permanente et n’engendrerait que de la frustration faute de pouvoir faire entrer le lecteur au cœur des sensations et des émotions.

Par l’inventivité des métaphores, par la poésie, par l’humour et la dynamique du scénario, Richez nous transporte dans un univers qu’incarne parfaitement le dessin d’Efix, jusque dans le rendu capillaire nerveux et dansant du chef Mathieu Viannay qui, au cours de ce voyage gastronomique et initiatique, doit relever sept défis.

Sept comme les péchés capitaux, comme les merveilles du monde, les couleurs de l’arc-en-ciel, comme les cieux qui mènent au paradis, à la perfection.

Ces sept étapes constituent une initiation qui transformerait, par exemple, la gourmandise, ou le simple fait de se nourrir, en une gastronomie capiteuse qui, étymologiquement, excite les sens en prenant la tête, au meilleur sens du terme.

Au travers de ces défis lancés à Mathieu Viannay se dessine une possible définition de la grande cuisine qui apporte le bonheur, engendre le partage, fait naître la séduction, bouleverse les normes, revoit les hiérarchies, pianote avec virtuosité sur les touches de notre mémoire jusqu’à en faire le moteur qui nous anime. On pense à la madeleine de Proust (qui était au départ, paraît-il , une biscotte !), au "Festin de Babette"…



Belle initiation sensorielle et philosophique qui vise à nous dépouiller de l’orgueil, de la vanité, de l’amour propre qui nous entraînent vers de fausses épreuves car le véritable défi nous est intérieur.

Comme la grande cuisine, il vient du fond, du plus intime de nous-mêmes.