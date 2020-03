RAOUL PETITE fait de nouveau un carton.

Il y a aussi des jeux entre des oxymores, des contraires " Soyons légers et insouciants avant que tout ne foute le camp ", une dimension joyeusement sombre.

Avec une vision humoristique, oui, qui ne donne ni message ni directives. Les gens prennent ça comme ils veulent, l’interprètent librement. Le côté parfois répétitif, un peu obsessionnel de la musique aide à faire entrer l’ensemble. Faut qu’ça rentre !



Pour quelle raison la référence à Canal Historique ?

Elle est présente depuis le début. On avait des influences Franck Zappa.



Apparemment le nom " Raoul Petite " est venu d’une incompréhension, c’est ça ? Déjà au départ il y a un espace, une ouverture sur l’incompréhension, l’humour et la poésie. Raoul Petite flirte avec le quiproquo.

C’est parti de Zappa qui parlait de " Road fatigue ". On avait beaucoup répété, peut-être un peu embrumés… on a entendu " Raoul Petite ". Il nous fallait un nom de groupe parce qu’on jouait le lendemain ou quelques jours plus tard à la salle des fêtes d’Apt. Ça porte à équivoque parce que les gens pensent que je suis Raoul Petite.



L’incompréhension et le flou dès le départ laissent la place à plein de choses. Une liberté. Le groupe a 40 ans et il y a eu des départs et des arrivées parmi vous ; ça fait penser à ces tonneaux dans lesquels on prélève une partie du contenu avant de compléter avec la vendange de l’année pour donner une constance qui évolue.

Je suis là depuis le début avec deux autres qui étaient là eux aussi presque au départ, en 89. On repère des musiciens qui se mettent dans l’esprit Raoul, qui apportent leurs influences.



Justement, quel est l’esprit Raoul ?

Alors, fiuuuh ! Le travail en commun, le collectif, faire les choses ensemble avec humour et au service de la créativité.



C’est plus un état d’esprit que de la technique musicale ?

Oui, même si la technique est nécessaire. Il n’y a pas que le chanteur qui déconne, mais aussi les cuivres, les filles, l’ensemble du groupe. Même s’il y a des problèmes, on fonce sans s’occuper de notre quotidien, de notre vie privée.

En ce moment où tout est bouleversé, on reste dedans. C’est indispensable si tu veux continuer un groupe. J’ai fait des petits boulots, le maçon pour pouvoir me consacrer à la musique.



Je vais me permettre une question d’ordre intime. Tu chantes à un moment « J’ai la trique héroïque. »

Juste avant, je dis « Je me chimique », ça peut être le viagra. On a trouvé ça ensemble avec Marcus.



Je ne sais pas si c’est dû au viagra mais tu chantes « Je suis un poète organique », c’est une association de l’esprit, du corps, un ensemble.

C’est moi ! (et on retrouve une forme de profondeur spontanée et de rire dans la formulation de cette réponse). Tous les musiciens du groupe écrivent en fonction du personnage de Carton, ça participe de l’esprit de Raoul Petite qu’on évoquait.