Le regard d’un psychanalyste sur ce que nous vivons actuellement

Elle se ferait davantage par les mères et les grands-mères alors qu’il y a une majorité de grands chefs au masculin. On distingue souvent la cuisine des femmes, plus dans l’émotion et celle plus technique des hommes. Est-ce pertinent ?

C’est peut-être davantage une affaire de sociologie. Les chefs d’entreprises, donc de restaurants, sont plus des hommes mais il commence à y avoir des femmes étoilées. On parlait autrefois d’une cuisine de femmes à propos des bistrots lyonnais.



Vous soulignez à juste titre que les hommes sont actuellement plus présents que les femmes dans les milieux des affaires, mais la situation évolue.

Nous parlons de nourriture, que vous inspire la ruée sur le papier toilette ? Elle a amusé, indigné…

On demande actuellement aux gens de se laver le plus possible, le papier toilette est ce qui permet de nettoyer ce qu’on a de plus sale en soi. L’absence de papier toilette paraîtrait une catastrophe, dans ce sens-là. L’accumuler - c’est le côté psychanalyste jusqu’au bout des ongles – relève de l’anal. En simplifiant, bien sûr, le premier cadeau que l’on fait, c’est le caca que l’on offre à sa mère. Le fait de vouloir accumuler du papier toilette recèle cette dimension de cadeau ; on dit que les personnes avares sont sur ce versant-là. Il faut cependant moduler cette analyse parce que l’argent est autre chose, du symbolique.



On retrouve dans ce goût d’accumuler, cette attirance et en même temps ce dégoût pour la merde, ce qu’on appelait névrose obsessionnelle. Le papier hygiénique vient un peu condenser tout ça. Il y a une forme de jouissance à en avoir beaucoup et ce n’est pas ce qui coûte le plus cher. On peut être riche à bon marché. (rires).



Il est plus facile d’accumuler du papier toilette que du foie gras et du caviar. Peut-on prévoir pour les prochaines fêtes des cadeaux emballés de papier toilette ?

Je ne sais pas mais on pourra envisager toutes sortes de lectures sur ce thème !