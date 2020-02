Résonance Contemporaine Palais de l'Ile Annecy jusqu'au 18/05/2020

A l'initiative de Yann Bazin et de Lucie Cabanes, l'ancienne chapelle du Palais de l'Ile accueille depuis 2018, deux fois l'an, une exposition d'art contemporain qui entre en conversation avec le lieu.



La lumière y est particulière, les murs chargés d'histoire et il est paradoxal de se tenir presque en secret à la proue de l'un des monuments les plus photographiés de France. Buzz, scoops, modes et tendances sont tenus à l'écart par d'épais murs qui veillent spirituellement sur les oeuvres exposées. "Ce qui nous rassemble" s'inscrit parfaitement dans la démarche et dans le lieu.



Awena, artiste voyageuse, a fait escale à Annecy le temps d'une résidence proposée par le Château. A son habitude, elle a récupéré des matériaux destinés au rebut ou au recyclage-ici des sangles-pour les retravailler en accord avec l'environnement. En sont nées des oeuvres cousues, torsadées, moirées, changeantes bien que fixes, entre mouvement et immobilité, entre le vide et le plein à l'image des montagnes dont la vertu principale et paradoxale est de permettre le mouvement ; celui du voyage physique ou de l'esprit, celui aussi des déclassés.



"Ce qui nous rassemble", est-ce ce qui nous attache ou nous libère?

Certaines réalisations d'Awena peuvent être portées sur soi, autour de soi.

Les portons-nous ? Nous portent-elles ?



Traiter et retraiter des matières en les recyclant, quelle drôle d'aventure alors qu'on débat de la réforme des retraites ! Alors que certaines histoires sont cousues de fil blanc, celles d'Awena sont cousues d'humanité et de rencontres.



L'exposition est réalisée en partenariat avec la galerie Françoise Besson à Lyon