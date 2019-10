L’initiative a été lancée officiellement le 9 octobre 2019 à l’Impérial d’Annecy. Elle est bienvenue à l’heure où la SNCF pense supprimer des trains au départ d’Annecy puisque le REZO met en relations sur le territoire des locomotives locales, nationales voire internationales avec des acteurs plus modestes de l’économie tous secteurs d’entrepreneuriat confondus : artistes, artisans, sportifs, industriels… afin de lancer un vaste et dynamique maillage qui permette à chacun d’avancer dans les meilleures conditions de visibilité, d’entraide, d’échanges de savoirs faire…



Sur la scène de l’impérial, Claire Gadroit citait Reid Hoffman « Entreprendre, c’est sauter d’une falaise et construire un plan pendant la descente. »



Ce qui donne pour le REZO : en 2019, on a sauté dans le vide, on s’est élancés du haut de nos belles montagnes et on s’est mis en quête de solutions pour atterrir en beauté et si possible en douceur.

On a rencontré des gens, beaucoup de gens et parmi eux certains ont cru très fort à notre projet. C’est grâce à ces preneurs de risques que le REZO des FONDUS existe aujourd’hui.

La source ?

Le réseau suisse REZONANCE créé par Geneviève Morand il y a déjà 20 ans….