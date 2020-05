Parenthèses du Rezo des Fondus prochainement au Château de Menthon

Nous n’avons jamais été autant sollicités que pendant et après le confinement. Ce que nous avions dit lors du lancement du Rezo, en octobre dernier, s’est avéré prédictif. Nous avions conseillé de fonctionner localement. Avec le confinement, les gens ont réalisé que leurs besoins primaires peuvent être satisfaits avec des produits locaux.La Parenthèse consiste aussi à faire découvrir des lieux extraordinaires près de chez soi mais que l’on connaît à peine parce qu’on préfère voyager, prendre l’avion… autant qu’à ouvrir une parenthèse pour réfléchir.Le programme n’a pas nécessité de modification à cause du Coronavirus. Seul le timing a dû être adapté.Au château de Menthon Saint-Bernard, nous irons de la terre à l’assiette, et nous permettrons à beaucoup de gens qui passent souvent à proximité de le découvrir. Aujourd’hui nous allons trop vite et nous passons à côté de l’essentiel. Il est pourtant possible de faire du tourisme tout près de chez soi et de s’émerveiller.Nous avons fait de même avec la vie de palace ! (rires). Nous demandons aux acteurs locaux d’ouvrir leurs portes aux autochtaunes. Nous désignons le format et trouvons ensuite le lieu pour que la magie opère. Un château apporte une dimension conte de fée.