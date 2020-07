Mont-Blanc Industries, un réseau d’entreprises qui repose sur des valeurs concrètement partagées

Ce qui va évoluer encore avec les mutations actuelles.

La crise de 2008/2009 avait amorcé cette mutation. Les entreprises n’étaient plus ce que nous avions connu au début des années 2000. Le label a pleinement joué son rôle à ce moment-là. Des entreprises sous-traitantes dépendant uniquement des commandes de leurs clients deviennent alors des sous traitants d’excellence qui accompagnent le client pour définir avec lui la meilleure pièce pour l’usage attendu. Elles sont capables d’intégrer la pièce en question à un sous-ensemble, ceci permet de travailler en collaboration au développement de nouvelles pièces pour les marchés à venir. PRECISE, par exemple, une filiale de PRACARTIS, a développé le micro processeur pour les moteurs à hydrogène.



On peut imaginer que plusieurs entreprises abordent les mêmes thèmes de travail et d’innovation de manière à se compléter.

Sur un même sujet, les entreprises viennent toucher toute la chaîne de valeurs. Nous avons créé un club hydrogène cette année ; ce qui intéresse nos entreprises, ce n’est pas uniquement le véhicule fonctionnant à l’hydrogène mais toute la filière, de la production d’hydrogène à son stockage, son transport…



En plus de l’approche technique, on pourrait dire qu’il y a un volet psychologique dans l’existence du réseau. Les entrepreneurs s’épaulent aussi de manière à avoir mentalement et psychologiquement plus de solidité.

Cette dimension est présente historiquement puisque la première communauté de pratiques créée il y a plus de 10 ans au sein de Mont-Blanc Industrie est le club Bourse, un club d’échanges et de bonnes pratiques entre dirigeants. Imaginez qu’un chef d’entreprise a un problème de crédit impôt recherche, de ressources humaines ou autre. Les membres du club se retrouvent dans son entreprise. Le dirigeant présente sa stratégie d’entreprise et sa problématique, on visite l’entreprise pour comprendre et ensuite on brain storme pour l’aider à trouver une solution à son problème. Tout se déroule avec les notions de respect, de responsabilité et de partage de valeurs communes.

Chacun apporte quelque chose et ne vient pas uniquement pour prendre.