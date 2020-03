Le Rezo des Fondus, des rencontres et de l’humain avant tout !

Actuellement les gens naviguent entre la mondialisation et le repli sur soi. Le Rezo permet de revenir au territoire sous la forme d’une ouverture et non d’un repli. De manière dynamique.

Notre retour au local est parfaitement affiché. C’est une façon de répondre aux défis futurs qui concernent les emplois de nos enfants demain, l’écologie, le retour au bon sens.

Ce qui se passe avec le coronavirus est très intéressant et montre qu’il n’est pas bon de tout délocaliser. On se retrouve démuni face à ce genre de crises qui risquent de se développer davantage avec les mutations actuelles. Ce n’est pas du protectionnisme mais du bon sens qui consiste à préserver nos savoir-faire locaux, ceux de nos entreprises.



Le Rezo contribue à développer l’économie de manière intelligente et humaine, en prenant en compte d’autres paramètres que le seul bénéfice.

Nous mettons en lumière le fait que le rapport des individus au travail a changé. On souhaite réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie. On crée une entreprise pour gagner de l’argent, bien sûr, mais aussi pour avoir un impact social et environnemental positif. Les gens sont convaincus de l’existence et de l’impact de ces mutations mais ne savent pas comment faire. C’est pourquoi Le Rezo accompagne cette évolution. Nous avons beaucoup de laboratoires d’entreprises pour cette raison. De nombreux cadres nous confient que Le Rezo leur apporte de l’inspiration nécessaire à ce changement, qu’il les aide à répondre à l’exigence d’une dimension plus personnelle qui fasse sens dans leur travail. Nous suscitons une émulation et de l’entraide.



Et les femmes dans Le Rezo ?

Nous sommes quasiment à égalité hommes/femmes. Je devais d’ailleurs participer à une table ronde « Femmes de territoire » au SIMODEC qui a été annulé.

On me demande souvent en quoi l’entrepreneuriat au féminin est différent. Je ne vois aucune différence. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’a été ouvert Le Rézo, il n’y aura jamais d’événement cent pour cent féminin. A organiser des événements réservés aux femmes, on crée le sujet et on continue d’appuyer sur cette disparité.